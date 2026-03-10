Nuevo titular de la ASF debe tener legitimidad y capacidad técnica: Coparmex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en el nuevo nombramiento del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deben prevalecer los criterios técnicos y así cuente con la legitimidad necesaria, sumado a que la próxima persona titular debe aplicar mejores metodologías.

Por medio de un comunicado, el organismo empresarial expuso que el país se encuentra en una etapa en la que es necesario fortalecer los mecanismos de fiscalización pública para combatir la corrupción y garantizar que los recursos del Estado se utilicen conforme a la ley.

“Consideramos fundamental que este proceso se lleve a cabo con apertura y pluralidad, priorizando criterios técnicos y garantizando la transparencia, de modo que la persona designada cuente con la legitimidad necesaria para ejercer una función clave en la supervisión del uso del dinero público”, se lee en el posicionamiento del organismo empresarial.

La Coparmex señaló que la ASF representa uno de los principales instrumentos del país para vigilar la correcta aplicación del presupuesto federal, el cual asciende a más de 9 billones de pesos anuales en 2025.

“La magnitud de estos recursos exige instituciones sólidas, independientes y con plena capacidad técnica para detectar irregularidades, promover sanciones y garantizar que cada peso del erario se utilice conforme a la ley. Cualquier debilidad técnica en la fiscalización pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas”, sostuvo.

Este martes, el Pleno de la Cámara de Diputados designó a Aureliano Hernández Palacios Cardel, cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, como nuevo titular de la ASF.

Revisiones con mayores metodologías

La Coparmex insistió en que para consolidar una mayor fiscalización no basta con auditorías tradicionales o revisiones formales del gasto público, sino que es necesario avanzar hacia mecanismos más profundos de investigación.

“En este contexto, resulta especialmente relevante fortalecer las instituciones encargadas de vigilar el uso del presupuesto público, en un momento en el que diversos mecanismos de control, transparencia y participación ciudadana han enfrentado procesos de debilitamiento o desaparición”, sostuvo.

El organismo empresarial planteó que la ASF incorpore metodologías de auditoría forense, una herramienta especializada que permite rastrear posibles desvíos de recursos, detectar esquemas de corrupción y seguir la ruta del dinero dentro de las estructuras gubernamentales.

“Que contribuyan de manera efectiva a prevenir desvíos, fortalecer los controles institucionales y asegurar que el presupuesto público se traduzca en resultados concretos para la población. La rendición de cuentas constituye una herramienta central para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho”, señaló el documento.