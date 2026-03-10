Regresa la calma a Wall Street y al mercado del petróleo tras oscilaciones ante la guerra con Irán

Un corredor bursátil en la Bolsa de Valores de Nueva York el 6 de marzo del 2026. Foto: AP

NUEVA YORK (AP) — El mercado bursátil de Estados Unidos y los precios del petróleo se mantienen relativamente estables el martes, tras sus extraordinarias oscilaciones desde que comenzó la guerra con Irán.

El S&P 500 cayó 0,1% en las primeras operaciones, un día después de pasar de una marcada pérdida inicial a una sólida ganancia. El promedio industrial Dow Jones cayó 34 puntos, o 0,1%, a las 9:35 am hora del Este, y el compuesto Nasdaq subió 0,1%.

La calma también se mantenía en el mercado petrolero, que ha sido el centro de consternación para los mercados financieros por la posibilidad de interrupciones a largo plazo debido al conflicto.

El precio de un barril de crudo Brent, el referente internacional, se ubicaba en 91,81 dólares. Eso es 7,2% menos que su precio de cierre del día anterior, pero gran parte de esa caída ocurrió antes del final de la jornada del lunes. Un barril del crudo de referencia de Estados Unidos también se ubicaba cerca de donde estuvo durante los últimos momentos de la negociación del lunes para el mercado bursátil estadounidense, y estaba en 88,57 dólares.

Los precios del petróleo se desplomaron el lunes desde un máximo de casi 120 dólares por barril, su nivel más caro desde 2022, después de que el presidente Donald Trump dijo a CBS News que cree que “la guerra está muy completa, prácticamente”. Eso elevó las esperanzas de que la guerra pueda terminar más pronto que tarde, lo que podría permitir que el petróleo vuelva a fluir libremente desde Oriente Medio hacia clientes de todo el mundo.

Pero los comentarios de Trump más tarde el lunes, después del cierre del mercado bursátil estadounidense, no fueron tan claros sobre cuándo podría terminar la guerra. Y un portavoz de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, Ali Mohammad Naini, declaró que “Irán determinará cuándo terminará la guerra”. Irán lanzó nuevos ataques el martes contra Israel y países árabes del Golfo, manteniendo la presión sobre Oriente Medio en una guerra iniciada por Israel y Estados Unidos.

Eso tiene a Wall Street esperando la próxima señal sobre cuánto tiempo puede durar la guerra.

Un punto en el que Trump se mantuvo claro fue su deseo de mantener abierto el estrecho de Ormuz. La guerra ha causado bloqueos en el estrecho frente a la costa de Irán por donde navega una quinta parte del petróleo mundial, y esa ha sido una razón central de las oscilaciones en los precios del petróleo.

“Si Irán hace algo que detiene el flujo de petróleo dentro del estrecho de Ormuz, serán golpeados por los Estados Unidos de América VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que han sido golpeados hasta ahora”, expresó Trump en una publicación en su red social a última hora del lunes.

El mercado bursátil de Estados Unidos tiene un historial de recuperarse relativamente rápido de conflictos militares pasados, siempre y cuando los precios del petróleo no se mantienen demasiado altos durante demasiado tiempo. La incertidumbre sobre si eso puede volver a ocurrir ha llevado a enormes oscilaciones que sacuden los mercados financieros en todo el mundo.

Si los precios del petróleo se mantienen muy altos durante mucho tiempo, ello podría animar la inflación. Los hogares se verían afectados y las empresas verían aumentar sus propias facturas por combustible y para abastecer artículos en los estantes de sus tiendas o en sus almacenes de datos.

Los mercados bursátiles en Asia y Europa saltaron en su primera oportunidad de reaccionar a los comentarios de Trump de última hora del lunes. Los índices se dispararon 5,3% en Corea del Sur, 2,2% en Hong Kong y 2,2% en Alemania.

El Nikkei 225 de Tokio subió 2,9% después de que el gobierno publicó datos económicos revisados ??que mostraron que la economía de Japón creció más rápido de lo estimado inicialmente en el último trimestre del año pasado, impulsado por sólidas inversiones empresariales.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó ligeramente a 4,11% desde 4,12% a última hora del lunes.