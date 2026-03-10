Sheinbaum recibe a delegación empresarial de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a una delegación empresarial de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia encabezada por el Grupo Wallenberg.

La comitiva estuvo integrada por cerca 100 directoras ejecutivas de empresas nórdicas, entre ellas: ABB, Aker, AstraZeneca, Ericsson, Lego, Maersk, Nokia, Novo Nordisk, Vestas y Volvo.

El gobierno mexicano informó que el Grupo Wallenberg es uno de los principales conglomerados empresariales de Europa, con inversiones en sectores como telecomunicaciones, tecnología, industria, manufactura y ciencias de la vida.

Marcus Wallenberg, presidente de SEB, habló del anuncio de múltiples inversiones nórdicas en el país, alineadas con el Plan México, y expuso compromisos a largo plazo para la presencia de compañías nórdicas en México.

Mediante su banco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) y de su principal firma de inversión, Investor AB, el grupo mantiene participaciones relevantes en empresas globales.

Un comunicado del gobierno mexicano informó que “las compañías vinculadas a su ecosistema generan un ingreso conjunto superior a 385 mil millones de dólares, emplean a cerca de 1.5 millones de personas y operan en aproximadamente 180 países, entre ellos México”.

Se trata de una visita inédita con la primera misión empresarial nórdica de esta magnitud al país.

“La presidenta Sheinbaum resaltó que las puertas de México están abiertas a todas y todos los empresarios interesados en invertir en el país y contestó preguntas de las y los invitados sobre el sector energético, farmacéutico, agroindustrial y de telecomunicaciones”.