Agencia Internacional acuerda liberar el mayor volumen de reservas de petróleo en su historia

PARÍS (AP) — La Agencia Internacional de la Energía acordó el miércoles liberar el mayor volumen de reservas de petróleo de emergencia en su historia, en un intento por contrarrestar los efectos de la guerra en Oriente Medio sobre los mercados energéticos.

La organización, con sede en París, indicó que pondrá a disposición 400 millones de barriles de petróleo de las reservas de emergencia de sus miembros. Se trata de un volumen mayor que los 182.7 millones de barriles que fueron liberados en 2022 por los 32 países miembros de la AIE en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

“Sin rutas suficientes hacia el mercado y sin más almacenamiento disponible, los productores de petróleo de Oriente Medio han comenzado a reducir la producción”, declaró el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol. “Y hemos visto más ataques y daños a la infraestructura energética y relacionada con la energía. Las operaciones de las refinerías también se han visto interrumpidas, con importantes implicaciones en particular para los suministros de combustible para aviones y diésel”.

Los países miembros de la AIE mantienen actualmente más de 1.200 millones de barriles de existencias públicas de petróleo de emergencia, además de otros 600 millones de barriles de existencias mantenidas bajo obligación gubernamental.

En respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán ha atacado buques comerciales en todo el Golfo Pérsico, intensificando una campaña para asfixiar a la región rica en petróleo a medida que aumentan las preocupaciones energéticas globales.

Irán ha detenido de facto el tráfico de carga en el estrecho de Ormuz, un paso angosto por el que se transporta aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo que sale del Golfo Pérsico hacia el Océano Índico. También ha atacado yacimientos petrolíferos y refinerías en naciones árabes del Golfo, con el objetivo de generar suficiente dolor económico global como para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a sus ataques.

Alemania, Austria y Japón anunciaron el miércoles temprano que liberarían partes de sus reservas de petróleo tras una solicitud de la AIE para que los miembros liberen la cifra récord de 400 millones de barriles para ayudar a moderar los picos de precios de la energía debido a la guerra con Irán.

Los ministros de Energía del G7 se reunieron el martes en la sede de la AIE en París para analizar formas de bajar los precios. Birol reveló después que discutieron todas las opciones disponibles, incluida la puesta a disposición del mercado de las existencias de petróleo de emergencia de la AIE.

Las reservas de la AIE se establecieron en 1974 tras el embargo petrolero árabe.

“Esta es una acción importante destinada a aliviar los impactos inmediatos de la disrupción en los mercados”, añadió Birol. “Pero, para que quede claro, lo más importante para un retorno a flujos estables de petróleo y gas es la reanudación del tránsito a través del estrecho de Ormuz”.

Birol apuntó que normalmente pasan por el estrecho de Ormuz 15 millones de barriles diarios de crudo y otros cinco millones de barriles diarios de productos petroleros.

“Esto equivale a alrededor del 25% del comercio mundial de petróleo por vía marítima. Y ahora los flujos de petróleo, gas y otras materias primas a través del estrecho prácticamente se han detenido”, añadió Birol.

El G7 está compuesto por las principales naciones industrializadas de Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Alemania y Gran Bretaña. Austria no es miembro.

Los líderes del grupo, incluido el presidente estadounidense Donald Trump, se reunieron el miércoles por videoconferencia para discutir cuestiones energéticas.

Durante sus comentarios introductorios, el presidente francés Emmanuel Macron elogió la decisión de la AIE de liberar existencias de petróleo de emergencia, diciendo que equivalía a “20 días del volumen que se exporta a través del estrecho de Ormuz”. La cantidad que están liberando solo las naciones del G7 comprende el 70% del total, dijo.

“Creo que también es muy importante ver todo lo que podemos hacer para aumentar nuestra producción global”, añadió Macron.

La ministra de Economía alemana Katherina Reiche indicó que la AIE pidió a Alemania liberar 2,64 millones de toneladas de sus reservas de petróleo. No estaba claro de inmediato cuánto estaba liberando Austria.

Señaló que pasarían un par de días antes de la entrega de las primeras cantidades.

“Alemania respalda el principio más importante de la AIE de solidaridad mutua”, dijo Reiche.

El gobierno alemán apuntó que introducirá una medida para permitir que las gasolineras en Alemania aumenten los precios del combustible no más de una vez al día. El gobierno federal quiere introducir esto lo antes posible, dijo Reiche .

Según la AIE, los volúmenes de exportación de crudo y de productos refinados se encuentran actualmente por debajo del 10% de los niveles previos a la guerra.

En Austria, a partir del lunes, los aumentos de precios en las gasolineras se permitirán solo tres veces por semana, aseguró el ministro de Economía del país. El ministro de Economía de Austria, Wolfgang Hattmannsdorfer, sostuvo que su país estaba liberando parte de la reserva de petróleo de emergencia y ampliando la reserva nacional estratégica de gas, y añadió: “Una cosa está clara: en una crisis, no debe haber ganadores de la crisis a expensas de los viajeros y las empresas”.

Las naciones de la AIE han liberado existencias de emergencia en cinco ocasiones anteriores: durante la Guerra del Golfo Pérsico de 1990-1991, después del huracán Katrina en 2005, durante la guerra civil libia en 2011, y dos veces después de la invasión rusa de Ucrania.

Birol señaló que la situación en los mercados de gas natural también es muy desafiante, siendo Asia la región más gravemente afectada.

“Hay pocas opciones para reemplazar los cargamentos de GNL faltantes de Qatar y los Emiratos”, manifestó. “El suministro energético global se ha reducido en alrededor del 20%”.