EU abre investigación contra la manufactura de México en plena revisión del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas de la revisión del T-MEC, la industria manufacturera de México enfrenta un nuevo punto de presión por parte de los Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump anunció el inicio de investigaciones conforme a la Sección 301(b) de la Ley de Comercio de 1974.

Al respecto, el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, informó que el mecanismo está diseñado para abordar las prácticas extranjeras desleales que afectan al comercio estadunidense.

Este mecanismo es uno de los instrumentos más duros de la política comercial estadunidense y permite al gobierno investigar prácticas que considere desleales o que perjudiquen a su industria nacional.

“Estados Unidos ya no sacrificará su base industrial a otros países que podrían estarnos exportando sus problemas de exceso de capacidad y producción. Las investigaciones de hoy subrayan el compromiso del presidente Trump de relocalizar las cadenas de suministro críticas y crear empleos bien remunerados para los trabajadores estadunidenses en nuestros sectores manufactureros”, dijo.

Además de la nación mexicana, hay más países sujetos a estas investigaciones, estos son China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea, Vietnam, Taiwán, Bangladés, Japón e India.

Según Greer, en numerosos sectores, muchos socios comerciales de Estados Unidos producen más bienes de los que pueden consumir internamente.

“Esta sobreproducción desplaza la producción nacional estadunidense existente o impide la inversión y la expansión de la producción manufacturera estadounidense que, de otro modo, se habrían puesto en marcha”, dijo.

Medidas

Para iniciar esta investigación, el Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) debe solicitar consultas con las economías cuyos actos, políticas o prácticas se investigan.

El plazo para presentar comentarios sobre las investigaciones se abrirá el 17 de marzo de 2026.

“Para garantizar su consideración, las personas interesadas deben presentar sus comentarios por escrito, solicitar su comparecencia a la audiencia y un resumen del testimonio antes del 15 de abril de 2026”, sostiene el documento.

Posteriormente, el USTR celebrará una audiencia en relación con estas investigaciones a partir del 5 de mayo de 2026.