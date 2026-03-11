Fortuna de Carlos Slim llegÃ³ a 125 mil millones de dÃ³lares: Forbes

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- En su tradicional lista anual de multimillonarios, la revista Forbes reportÃ³ un nuevo nÃºmero rÃ©cord de 3 mil 428 ultrarricos en 2026, 400 mÃ¡s que en 2025, y estimÃ³ su fortuna acumulada en 20 billones 100 mil millones de dÃ³lares; la publicaciÃ³n estadunidense incluyÃ³ a 24 mexicanos, encabezados por Carlos Slim HelÃº y su patrimonio estimado en 125 mil millones de dÃ³lares.

De acuerdo con la metodologÃ­a de Forbes para calcular las fortunas de los multimillonarios â€“que se basa principalmente en la tenencia de acciones--, la oligarquÃ­a mexicana se enriqueciÃ³ de manera importante entre 2025 y 2026, a excepciÃ³n de Ricardo Salinas Pliego, cuya fortuna se ha desplomado de 13.4 mil millones de dÃ³lares en 2024 a 3.7 mil millones de dÃ³lares este aÃ±o.

En este par de aÃ±os, las empresas de Salinas Pliego enfrentaron litigios multimillonarios en MÃ©xico y en Estados Unidos, y el presidente de Grupo Salinas rompiÃ³ con los gobiernos de la llamada Cuarta TransformaciÃ³n y se convirtiÃ³ en uno de los principales detractores de Morena.

Aunque la metodologÃ­a de Forbes no es exhaustiva â€“pues no toma en cuenta los ingresos que ultrarricos reciben en sociedades offshore ni todas sus participaciones en empresas que no cotizan en bolsas--, confirma la tendencia global a una concentraciÃ³n de riquezas cada vez mÃ¡s enorme en manos de los multimillonarios, gracias entre otros a la elevaciÃ³n de las cotizaciones bursÃ¡tiles.

AsÃ­, la fortuna de Carlos Slim se habrÃ­a disparado de 82.5 mil millones de dÃ³lares en 2025 a 125 mil millones de dÃ³lares este aÃ±o; la de GermÃ¡n Larrea Velasco, el heredero de Grupo MÃ©xico, habrÃ­a pasado de 28.6 mil millones de dÃ³lares en 2025 a 67.1 mil millones de dÃ³lares este aÃ±o, y la de la familia BaillÃ¨res se habrÃ­a duplicado en un aÃ±o, al pasar de 9 mil millones de dÃ³lares a 19.5 mil millones de dÃ³lares.

La lista de los mexicanos de Forbes incluyÃ³ tambiÃ©n a MarÃ­a AsunciÃ³n Aramburuzabala, a la familia Hank, a Fernando Chico Pardo â€“quien acaba de comprar Banamex--, a Antonio del Valle Ruiz, Rufinio Vigil GonzÃ¡lez, David PeÃ±aloza AlanÃ­s, varios integrantes de la familia Coppel Luken, Cynthia Helena Grossman Fleishman, Manuel Arango ArÃ­as, Roberto HernÃ¡ndez RamÃ­rez, la familia Beckmann, Alfredo Harp HelÃº, los hermanos Espinosa AbdalÃ¡ y Oscar Baeza Fares.