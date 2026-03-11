Irán ataca barcos, aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera ante temor por la economía global

Luto. Cientos de personas asisten al funeral de altos cargos iraníes y civiles muertos durante la campaña de Israel y Estados Unidos en Irán, en Teherán. Foto: AP Foto/Vahid Salemi

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán atacó barcos comerciales el miércoles y apuntó al Aeropuerto Internacional de Dubái, intensificando una campaña de presión sobre la región mientras aumentan las preocupaciones energéticas mundiales, y los ataques aéreos estadunidenses e israelíes golpean a la República Islámica.

La respuesta de Irán al bombardeo sorpresa israelí y estadounidense de hace 12 días ha trastocado las rutas comerciales, ha estrangulado los suministros de combustible y fertilizante que salen del Golfo Pérsico y ha amenazado el tráfico aéreo a través de una de las regiones más transitadas del mundo. Ambos bandos se han atrincherado, con la esperanza de resistir más que el otro.

Según una evaluación de la inteligencia israelí, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, fue herido al inicio de la guerra, el día en que su padre y predecesor, el ayatolá Ali Jamenei, murió en un ataque aéreo israelí.

Un funcionario de inteligencia israelí y un reservista con conocimiento de la evaluación hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a declarar sobre el asunto ante los medios. No dieron detalles sobre la naturaleza de las heridas.

Jamenei, de 56 años, cuya esposa también murió en el ataque israelí, no ha sido visto desde que se convirtió en líder supremo el lunes. Yousef Pezeshkian, el hijo del presidente iraní Masoud Pezeshkian, escribió en redes sociales que había escuchado que Mojtaba estaba herido, pero que amigos dijeron que “está sano y no hay problema”.

En Teherán, a última hora del miércoles, testigos dijeron haber escuchado fuertes ataques aéreos, explosiones y fuego intenso de baterías antiaéreas. También pudieron oír el zumbido de drones sobrevolando la zona. Las personas hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Las repercusiones en todo Oriente Medio se han ampliado mientras Israel ataca lo que, afirma, son objetivos vinculados con combatientes de Hezbollah respaldados por Irán en Líbano. La agencia de refugiados de la ONU dijo que al menos 759.000 personas han sido desplazadas internamente en el país, mientras que más de 92.000 han cruzado hacia la vecina Siria.

Misiles y drones iraníes causan más daños en todo el Golfo Pérsico

Dos drones iraníes impactaron cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái, sede de la aerolínea de larga distancia Emirates y el más concurrido del mundo para viajes internacionales. Cuatro personas resultaron heridas, pero los vuelos continuaron, informó la Oficina de Medios de Dubái.

Un proyectil impactó en un buque de carga tailandés frente a la costa de Omán en el estrecho de Ormuz y le prendió fuego. Las autoridades buscan a tres tripulantes desaparecidos del Mayuree Naree después de que 20 fueran rescatados por la marina omaní, indicó el Departamento Marítimo de Tailandia.

Desde que comenzó la guerra, se han confirmado al menos 12 incidentes relacionados con embarcaciones en y alrededor del estrecho de Ormuz, por el que transita una quinta parte de todo el petróleo comercializado, según dos rastreadores globales. La Organización Marítima Internacional dice que al menos siete marineros han muerto.

Irán ha detenido de facto el tráfico de mercancías a través del angosto estrecho. También ha atacado yacimientos petrolíferos y refinerías en naciones árabes del Golfo, con el objetivo de generar suficientes daños económicos a nivel global como para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a sus ataques.

Irán parece seguir exportando petróleo a través del estrecho de Ormuz

Estados Unidos se ha comprometido a mantener abierto el estrecho y ha efectuado intensos ataques aéreos dirigidos a la marina iraní y la ciudad portuaria de Bandar Abbas. El ejército estadounidense informó el martes que había destruido 16 buques iraníes para la colocación de minas cerca del estrecho.

Algunos petroleros, presuntamente vinculados a Irán, continúan atravesando el estrecho en los llamados tránsitos “oscuros”, lo que significa que no activan sus rastreadores que muestran dónde están. Los buques que transportan crudo iraní sancionado suelen apagar sus rastreadores.

La firma de seguimiento de materias primas Kpler señaló que Irán ha reiniciado las exportaciones de crudo a través de su terminal petrolera de Jask, en el golfo de Omán. Un petrolero cargó aproximadamente 2 millones de barriles en dicha terminal el 7 de marzo, apuntó.

La AIE actúa para aliviar la presión liberando algunas reservas de petróleo

Los precios del petróleo se mantuvieron muy por debajo de los máximos alcanzados el lunes, pero el precio del crudo Brent, el referente internacional, continuaba siendo el miércoles alrededor de un 20% más alto que cuando comenzó la guerra. Los consumidores de todo el mundo ya notaban el efecto en las gasolineras.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordó el miércoles liberar el mayor volumen de reservas de petróleo de emergencia en su historia, en un intento de contrarrestar el impacto de la guerra en los mercados energéticos.

La organización, con sede en París, dijo que pondrá a disposición 400 millones de barriles de petróleo de las reservas de emergencia de sus países miembros, más del doble de la cantidad que liberaron hace cuatro años en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Muchos países, particularmente en Asia, han tomado medidas para limitar las repercusiones de unos suministros de petróleo que de repente son inciertos.

Israel lanza nuevos ataques en Líbano

La ofensiva israelí incendió un edificio en el centro de Beirut, la capital libanesa, y las llamas envolvieron los dos pisos superiores. El Ministerio de Salud de Líbano informó que cuatro personas resultaron heridas.

Otros ataques israelíes en el sur y el este de Líbano provocaron la muerte de 14 personas, y un trabajador de Cruz Roja también murió el miércoles por heridas que sufrió a principios de esta semana, cuando su equipo fue alcanzado por un ataque israelí mientras rescataban a víctimas de un ataque previo.

El Ministerio de Salud de Líbano dijo el miércoles que 634 personas han perdido la vida en el país desde que comenzó la más reciente ronda de combates.

Las autoridades iraníes afirman que más de mil 300 personas han muerto en el país, e Israel ha reportado 12 fallecidos. Estados Unidos ha perdido a siete soldados, mientras que otros ocho sufrieron heridas graves.

Irán amenaza con atacar bancos y boicotear el Mundial

El mando militar conjunto de Irán anunció que comenzará a atacar bancos e instituciones financieras en Oriente Medio. Esta amenaza pondría en riesgo especialmente a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, sede de muchas instituciones financieras internacionales, así como a Arabia Saudí y al reino insular de Bahrein.

La amenaza se produjo después de que una oficina en Teherán del Bank Sepah, la institución financiera estatal sancionada por Estados Unidos por financiar a sus fuerzas armadas, fuera atacada el miércoles, matando a varios trabajadores, de acuerdo con la agencia noticiosa estatal IRNA.

En otros hechos, el ministro de Deportes de Irán dijo que no puede participar en el próximo Mundial de futbol que se realizará en América del Norte en junio debido a los “actos malvados” de Estados Unidos. El equipo tiene programados tres partidos de la fase de grupos en Inglewood, California, y Seattle.

Ahmad Donyamali dijo a la televisión estatal iraní que “para nosotros, no es posible participar en el Mundial” después de que Estados Unidos lanzara “dos guerras” contra Irán en menos de un año, en referencia a los ataques estadounidenses contra sitios nucleares iraníes el pasado junio. Declaró que los jugadores iraníes no estarían seguros en Estados Unidos.