Ni 400 millones de barriles frenan alza en precios del petróleo por guerra en Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A pesar de que la Agencia Internacional de Energía (IEA, siglas en inglés) acordó poner a disposición del mercado 400 millones de barriles de petróleo provenientes de sus reservas de emergencia, que es el mayor en su historia, el precio del petróleo siguió subiendo.

De acuerdo con la plataforma financiera Bloomberg, el petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia para el mercado estadunidense, terminó la sesión cotizando en 87.27 dólares por barril, con un avance de 4.58 por ciento.

El WTI rebotó luego de que ayer cayó 11.94% y mantiene su precio elevado; ha ganado en ocho de las últimas nueve sesiones, sumando un avance de 33.83 por ciento.

El aumento de precios se da después de que la Agencia señaló nuevas medidas para hacer frente a las disrupciones en los mercados petroleros derivadas de la guerra en Medio Oriente.

Por medio de un comunicado, el organismo señaló que la decisión de adoptar esta acción colectiva de emergencia se tomó después de una reunión extraordinaria de los gobiernos miembros de la IEA, convocada por el director ejecutivo del organismo para evaluar las condiciones del mercado en medio del conflicto.

“Los mercados petroleros son globales, por lo que la respuesta a interrupciones importantes también debe ser global”, dijo al respecto el director ejecutivo de la IEA, Fatih Birol.

De acuerdo con datos del organismo, esta liberación coordinada de inventarios es la sexta en la historia de la IEA; el resto se llevó a cabo en 1991, 2005, 2011 y en dos ocasiones en 2022.

Reservas de emergencia

Los miembros de la IEA cuentan actualmente con reservas de más de mil 200 millones de barriles, además de otros 600 millones de barriles almacenados por la industria bajo obligación gubernamental.

El conflicto en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero de 2026, ha obstaculizado los flujos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, donde los volúmenes de exportación de crudo y productos refinados se encuentran actualmente por debajo del 10% de los niveles previos al conflicto.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos energéticos más importantes del planeta. Durante 2025, un promedio de 20 millones de barriles diarios de petróleo y productos petroleros transitó por esa ruta marítima estratégica, lo que representa alrededor del 25% del comercio marítimo mundial de petróleo.