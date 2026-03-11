Peso pierde ante incertidumbre de la guerra en Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.44 por ciento, cotizando alrededor de 17.67 pesos por dólar, de acuerdo con datos de la plataforma Bloomberg.

En la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un mínimo de 17.52 y un máximo de 17.67 pesos por billete verde.

Lo anterior se debe a un fortalecimiento moderado del dólar, pues no hay señales de que la guerra en Irán se pueda resolver pronto; cuando se incrementa el riesgo global, se suele migrar hacia activos considerados más seguros, como el dólar.

De acuerdo con el análisis matutino de Banco Base, esta semana los mercados financieros han mostrado un comportamiento inestable, ante información contradictoria.

Por un lado, la administración del presidente Donald Trump ha enviado señales de que el conflicto podría terminar pronto; pero, al mismo tiempo, continúan los ataques en la región.

“Durante la noche, se registraron explosiones en tres buques cerca del estrecho de Ormuz”, expuso el reporte de Banco Base.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta, por ahí circula cerca de una quinta parte del petróleo que se comercia a nivel mundial.

Además, durante la noche, la empresa petrolera Shell destacó una situación de fuerza mayor afectando sus contratos de gas con clientes en Asia, debido al cierre en la producción de gas natural en Qatar.

“Cabe recordar que la planta de gas natural más grande a nivel global se encuentra en Qatar y cerró la semana pasada tras ataques en contra de sus instalaciones”, señaló el documento.

Ante esta situación, de acuerdo con medios, la Agencia Internacional de Energía propondrá a varios países la liberación de reservas de petróleo, que podría ascender a 400 millones de barriles, con el objetivo de moderar las disrupciones del mercado petrolero.