Inversores buscan refugio en el dólar y peso pierde terreno

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.85 por ciento, cotizando alrededor de 17.82 pesos por dólar, de acuerdo con la plataforma Bloomberg.

En la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un mínimo de 17.64 y un máximo de 17.83 pesos por billete verde.

De acuerdo con Grupo Monex, el peso se ubica en el cuarto lugar entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar.

Además, el peso pierde por la fortaleza del billete americano, los inversores continúan acudiendo a esta moneda cautelosos ante el entorno geopolítico. “A medida que Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz y el precio de los energéticos continúa en ascenso”, sostiene el análisis.

Además, a pesar de la liberación de 400 millones de barriles de petróleo por parte de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), las medidas iranís para presionar a Estados Unidos han impulsado el precio del Brent hacia los 100 dólares por barril.

Para Banco Base, se suma la posibilidad de imposición de nuevos aranceles por parte de la administración de Donald Trump, quienes iniciaron una serie de investigaciones a varios de los principales socios comerciales de Estados Unidos, destacando México.

“Estas investigaciones forman parte del esfuerzo de la administración estadunidense por reconstruir su política arancelaria”, apuntó el análisis.