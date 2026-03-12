Prodecon lanza micrositio para ayudar a personas físicas con Declaración Anual 2025

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) anunció el lanzamiento de un micrositio que brinda apoyo a personas físicas con el trámite de la Declaración Anual 2025.

Bajo el nombre “Declara fácil y a tiempo”, la página web tiene el objetivo de guiar y asesorar de forma gratuita a los contribuyentes que deben presentar en abril próximo el ejercicio fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

A través de un comunicado, el organismo público descentralizado indicó que el micrositio especializado reúne información relevante, actualizada y de fácil consulta.

En cuanto a los datos importantes, en esta herramienta se detallarán los plazos, las deducciones personales, los ingresos que deben declararse y los pasos para enviar de forma satisfactoria el reporte anual de situación fiscal.

En el sitio se desplegarán recomendaciones prácticas para evitar errores u omisiones durante el procedimiento, además de que incluirá una guía descargable para que la información sea más accesible para el contribuyente.

De acuerdo con la Prodecon, “Declara fácil y a tiempo” contará con un programa que se divide en tres fases, las cuales son:

Prepárate.

Declara.

Cumple y obtén beneficios.

En cada uno de estos apartados, se podrán encontrar webinarios, material e información que redirige a publicaciones que se encuentran en las redes sociales del organismo.

¿Y cuál es el micrositio lanzado por la Prodecon?

Para que la persona física pueda obtener ayuda para realizar el trámite de contribución fiscal, debe acceder a la siguiente dirección electrónica: https://www.prodecon.gob.mx/micrositios/declara-facil/

La Prodecon resaltó que no es necesario que el contribuyente espere hasta el mes de abril para revisar la información o los documentos que se requieran para el cumplimiento oportuno de esta obligación fiscal.

Después de que se concluya el trámite, y en el caso de obtener un saldo a favor, este podrá ser entregado en un tiempo menor.

La presentación de este reporte anual es un ejercicio de responsabilidad cívica que fortalece la cultura contributiva y favorece al desarrollo del país, señaló la Prodecon, quien hace un llamado a las personas físicas para concretar con éxito dicho trámite.

Para cualquier duda, la Prodecon pone a disposición las siguientes líneas de comunicación:

Correo electrónico: atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx

Teléfono: 55 12 05 90 00 (para Ciudad de México), 800 611 0190 (para el interior de la República) o (+52) 55 12 05 90 00 (desde el extranjero).

Chat en línea: https://chat.prodecon.gob.mx/

También se puede solicitar asesoría personal solicitando una cita através de: https://citas.prodecon.gob.mx.

¿Qué pasa si no se realiza la Declaración Anual 2025?

Si el contribuyente no presenta dicha obligación fiscal, puede ser acreedor de una sanción, de acuerdo con el Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal que actualizó las cifras aplicables en diciembre de 2025.

Estas multas van desde los mil 400 hasta 34 mil 730 pesos, según el tipo de incumplimiento, los cuales se explican a continuación: