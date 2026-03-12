TV Azteca formaliza la solicitud de concurso mercantil, paso previo a una posible quiebra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La televisora TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, presentó este jueves la solicitud formal para acogerse al proceso de concurso mercantil, medida que había anticipado desde el pasado 26 de febrero mediante un comunicado y que representa el último mecanismo legal para intentar reorganizar sus finanzas antes de la quiebra.

De acuerdo con la agencia Bloomberg, el portavoz de la compañía, Luciano Pascoe, confirmó que la empresa ya presentó la petición ante las autoridades correspondientes.

La intención, sostuvo, es iniciar un proceso de reestructura que permita preservar la operación del negocio en medio de presiones financieras acumuladas durante los últimos años.

Entre los argumentos que la compañía expuso en febrero para justificar esta decisión se encuentran cambios estructurales en el mercado de medios. La televisora señaló, por ejemplo, la transformación del ecosistema publicitario tradicional, el acelerado crecimiento del mundo digital y la migración de audiencias hacia plataformas en línea.

A ello se suma una cadena de presiones financieras; TV Azteca mencionó el impacto del pago de licencias en 2018, los efectos económicos de la pandemia de covid-19 sobre la inversión publicitaria y el pago total de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante este 2026.

“Adicionalmente al entorno internacional, la empresa enfrentó retos financieros importantes: desde el desembolso de más de 3.8 mil millones de pesos por las licencias en 2018, hasta la pandemia de covid-19, que impactó la inversión publicitaria y afectó las ventas”, se lee en el texto difundido por la compañía.

La firma también recordó que desde 2021 inició un proceso para reorganizar su deuda en moneda extranjera.

La empresa informó que en enero liquidó en su totalidad el pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), operación que implicó “otro impacto financiero significativo”.

TV Azteca reconoce que es el último recurso al que acude una empresa

El director general de TV Azteca, Rafael Rodríguez Sánchez, explicó que el concurso mercantil es una herramienta legal que se utiliza cuando una compañía ya no puede reorganizar sus pasivos por vías ordinarias.

“El concurso mercantil permite, con la supervisión de un juez, reordenar de manera estructurada y equitativa los pasivos de una empresa de acuerdo con su capacidad de pago”, sostuvo.

Concurso mercantil

De acuerdo con la Ley de Concursos Mercantiles de México, el concurso mercantil es una figura jurídica diseñada para empresas que ya no pueden cumplir regularmente con sus acreedores y buscan una reestructura formal antes de un posible colapso financiero.

Para la calificadora Moody’s, esta situación se define como la posibilidad de que una entidad no pueda cumplir con sus obligaciones financieras en los términos originalmente pactados.

El antecedente más cercano y mediático en México es el caso de Interjet, que tras declararse en concurso mercantil terminó en quiebra.