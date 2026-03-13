Hacienda anuncia subsidio al diésel; gasolinas Magna y Premium quedan fuera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por la guerra en Oriente Medio y tras dos semanas de peticiones para aplicar subsidios a los combustibles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) activó un estímulo fiscal al diésel de 35.21% para el periodo del 14 al 20 de marzo; es el primero que se aplica en 2026.

De acuerdo con la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), el diésel contará con un estímulo fiscal de 2.59 pesos por litro, monto que dejará de cobrarse dentro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Con este ajuste, los consumidores pagarán 4.77 pesos por litro por concepto de este impuesto.

Sin embargo, la gasolina regular, conocida como Magna o verde, así como la gasolina Premium, no contarán con estímulos fiscales durante ese mismo periodo.

La decisión de aplicar el subsidio ocurre después de que el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, aseguró que la dependencia ya realizó un análisis sobre el conflicto en Oriente Medio y sus posibles repercusiones económicas.

Por el estudio, Hacienda prevé que la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel tenga un efecto de corto plazo y, al menos por ahora, que no genere impactos en las finanzas públicas del país.

“El mecanismo es muy claro, muy transparente y se activa adecuando las variables del mercado (...) El mecanismo está existente, opera de manera normal y transparente no debería de haber alguna preocupación”, dijo en entrevista con medios, al finalizar un evento en la Secretaría de Economía.

Para el analista energético Ramsés Pech, el mercado necesitaba el ajuste en el diésel precisamente porque este combustible es el principal insumo para el transporte de carga en México y, por lo tanto, su encarecimiento suele trasladarse rápidamente al costo de alimentos, materiales de construcción y mercancías, a la inflación subyacente.

“Las gasolinas en cambio, el cálculo indica que aguanta debido a que el precio en las terminales de almacenamiento y reparto tiene un precio máximo”, expuso en entrevista con Proceso.

En el caso de la gasolina Premium, explicó que, al tratarse de un combustible de menor volumen de consumo, el mercado puede absorber los ajustes de precios sin trasladarlos inmediatamente al promedio nacional.

“Las estaciones de servicio del 7 al 13 de junio absorbieron el cambio, y ahora será por parte de Pemex y privados que tendrán que tomar alguna pérdida del 14 al 20 al estabilizar los precios en las estaciones de servicio”, comentó.

La decisión también se generó después de que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo reuniones con el sector gasolinero para mantener vigente el acuerdo que busca estabilizar el precio de la gasolina regular alrededor de 24 pesos por litro.