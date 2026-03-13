Peso gana tras débiles datos del PIB de Estados Unidos

Casa de cambio en la CDMX. Foto: Benjamín Flores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.50%, al cotizar alrededor de 17.77 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el peso tocó un máximo de 17.94 pesos por dólar y posteriormente, hasta un mínimo de 17.77 pesos por billete verde

De acuerdo con el análisis matutino de Banco Base, la apreciación del peso responde principalmente a una corrección.

A este ajuste técnico se suma la publicación de indicadores económicos negativos en Estados Unidos.

En particular, el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos correspondiente al cuarto trimestre de 2025 mostró un crecimiento trimestral anualizado de 0.65% en su segunda revisión, cifra significativamente menor a la estimación inicial de 1.42% y también por debajo de la expectativa del mercado, que esperaba un crecimiento de 1.44%.

La revisión a la baja del crecimiento económico estadounidense ha reactivado la especulación de que la Reserva Federal (Fed) podría recortar su tasa de interés en lo que resta del año.

Sin embargo, hasta ahora el consenso del mercado sigue apuntando a que ese eventual recorte ocurriría hasta diciembre.

Aun así, el panorama cambiario permanece sujeto a la guerra en Medio Oriente y se profundizan las disrupciones en el mercado energético, el tipo de cambio podría volver a enfrentar presiones al alza durante marzo.