Estados Unidos mueve el calendario del T-MEC; apuntan a la presión de China

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque se tenía programado para este 16 de marzo el arranque de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno de México informó que las fechas se recorren y que ahora las conversaciones ya incluyen un plan aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Para algunos analistas, el cambio en el calendario refleja que el gobierno de Donald Trump tiene, al menos por ahora, otras prioridades, particularmente la relación con China.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la nueva agenda contempla que el 17 de marzo se realice una reunión previa vía Zoom para preparar la discusión del tratado comercial más importante del continente.

Un día después, el 18 de marzo, tendrá lugar la primera ronda presencial de conversaciones formales con Estados Unidos.

Al respecto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer el plan de trabajo del gobierno mexicano y las prioridades.

“México propondrá la permanencia del T-MEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán”, expuso al respecto en redes sociales.

La dependencia a cargo de Ebrard también detalló que el secretario y el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, viajarán este 17 de marzo a Estados Unidos.

En paralelo, el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez participa desde su llegada en reuniones preparatorias en Washington.

Se prevé que en la reunión del miércoles participen de manera presencial el secretario Ebrard y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Lee Greer.

China, el país que hizo que se recorriera la fecha

Previamente, Ebrard y sus contrapartes en Estados Unidos habían informado que la revisión del tratado comenzaría este 16 de marzo.

Para el especialista en comercio internacional, Jorge Molina, el cambio de día responde a la situación internacional, marcada por la guerra en Medio Oriente y la relación comercial con China.

Recordó que este fin de semana el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el representante comercial Jamieson Greer volaron a París, Francia, para entrevistarse con el viceprimer ministro chino. Y es que Beijing busca cambiar la visita de Trump programada del 31 de marzo al 2 de abril.

Sin embargo, esta vez, la Unión Americana tampoco puede permitirse descuidar su relación con México ni con Canadá, sus socios más cercanos en materia comercial, comentó el especialista.

“El año pasado fuimos su principal proveedor con 15% de sus importaciones totales, luego Canadá con el 12% y tercero China con 9%. Además que de lo que se acuerde con México se generará en buena parte la agenda para las consultas bilaterales con Canadá”, expuso Molina en entrevista con Proceso.