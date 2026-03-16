Miles de trabajadores están en huelga en una de las mayores plantas cárnicas de EU

Empleados trabajan ante la entrada de la planta de procesamiento de carne de JBS, el 23 de julio de 2021, en Greeley, Colorado. Foto: AP

GREELEY, Colorado, EE.UU. (AP) — Unos 3 mil 800 trabajadores de una de las plantas de empaquetado de carne más grandes de Estados Unidos se declararon en huelga el lunes en Colorado, en lo que, según representantes sindicales, es el primer paro en un matadero de reses de Estados Unidos en cuatro décadas.

Cientos de huelguistas iniciaron un piquete frente a la planta de Swift Beef Co. en Greeley, propiedad de JBS USA, al amanecer del lunes. Caminaban de un lado a otro en el frío de la mañana, envueltos en mantas. Algunos gritaban en español “huelga!” y otros llevaban carteles que decían “por favor, no apoyen a JBS”, escritos tanto en inglés como en español.

La huelga se produce tras acusación de dirigentes sindicales de que el propietario, JBS USA, tomó represalias contra los trabajadores y cometió otras prácticas laborales desleales durante las negociaciones del contrato. El contrato anterior venció la noche del domingo.

“No valoran realmente a sus trabajadores y nosotros somos los que les ayudamos a obtener todas sus ganancias”, dijo Leticia Ávalos, una delegada sindical de 34 años y oriunda de Greeley que ha trabajado en la planta desde 2020.

Ávalos dijo que depende del trabajo para mantener a su familia, incluido un bebé de 6 meses, pero que está dispuesta a hacer sacrificios para lograr que la empresa escuche.

“Es el lugar número uno donde trabaja todo Greeley”, dijo. "Es un impacto enorme en la comunidad que estamos en huelga. Sé que muchos de nosotros estamos preocupados, y espero que nada se ponga peor".

Se elevaba humo desde partes de la planta, pero no estaba claro si seguía operando.

Un portavoz de JBS USA dijo a última hora del domingo que la empresa mantiene su oferta de contrato, describiéndola como justa.

“A pesar de nuestros continuos esfuerzos por alcanzar un acuerdo justo y responsable, la facción sindical Local 7 optó por poner fin a las negociaciones y cancelar el contrato que teníamos vigente”, escribió la portavoz Nikki Richardson en un correo electrónico.

El sindicato indicó en un comunicado de prensa que sus trabajadores “realizan algunos de los trabajos más difíciles y peligrosos del país”. Agregó que JBS ha estado cobrando a muchos trabajadores al menos 1.100 dólares para compensar los gastos de la empresa por el equipo de protección personal necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores.

“Se merecen aumentos salariales que sigan el ritmo de la inflación, que garanticen que reciban atención médica acorde con el desgaste que este trabajo causa en sus cuerpos, y que les permitan vivir con dignidad y respeto”, subrayó.

La huelga ocurre en un momento en que la población de ganado bovino de Estados Unidos está en su nivel más bajo en 75 años, con un inventario al 1 de enero de 86,2 millones de animales, un 1% menos que el año anterior.

Los precios de la carne de res se han disparado a niveles récord en parte después que la sequía y años de precios bajos llevaron al tamaño del hato estadounidense más pequeño en décadas. Los aranceles del presidente Donald Trump a Brasil, un importante exportador de carne de res, también han frenado las importaciones.

El precio de la carne molida de res 100% (ground chuck) se más que duplicó en las últimas dos décadas, de 2,55 a 6,07 dólares por libra, según la Oficina de Estadísticas Laborales. El aumento ha incrementado la ansiedad económica en Estados Unidos, y el gobierno del presidente Donald Trump ha recurrido a un acuerdo comercial con Argentina en un intento por bajar los precios de los alimentos, incluida la carne de res.

También se produce después del cierre en enero de una planta empacadora de carne en Lexington, Nebraska, que se esperaba que repercutiera en la economía y la comunidad local. Tyson Foods citó el sombrero más pequeño y millones de dólares en pérdidas previstas este año.

En la planta de Greeley, la empresa intentó intimidar a los trabajadores para que abandonaran el sindicato en reuniones individuales, señaló el asesor jurídico general del sindicato, Matt Shechter. Un comunicado de JBA USA emitido antes de la huelga afirma que la empresa opera en pleno cumplimiento de las leyes laborales y de empleo federales y estatales.

Kim Cordova, presidenta del United Food and Commercial Union Local 7, dijo que el 99% de los trabajadores votaron para autorizar la huelga. No se llevaron a cabo negociaciones formales durante el fin de semana después de que la empresa rechazó una solicitud del sindicato para negociar el sábado, explicó Shechter.

El portavoz de la empresa, Richardson, dijo que cualquier empleado que no desee ir a la huelga tendrá trabajo y recibirá pago. La empresa indicó que operará dos turnos en la planta el lunes y que trasladará temporalmente la producción, según sea necesario, a otras instalaciones de JBS.

Es la primera huelga en un matadero de Estados Unidos desde que los trabajadores abandonaron sus puestos en una planta de Hormel en Minnesota en 1985, dijo Cordova. Esa huelga duró más de un año e incluyó enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes, según la Sociedad Histórica de Minnesota.

Claire Poundstone, una abogada que representa a los trabajadores con el sindicato United Food and Commercial Workers Local 7, dijo que esperaba que los trabajadores participaran en la línea de piquete hasta la noche.

“Estaremos aquí todo el día”, afirmó.