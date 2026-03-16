Preocupa que guerra en Medio Oriente ponga a prueba a Pemex tras su peor año en producción: CEESP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Que no se le vea fin a la guerra en Medio Oriente también pone a prueba a Pemex, y es que más allá de beneficiarlo momentáneamente por el repunte del precio del petróleo, el conflicto hará ver la capacidad productiva de la petrolera justo después de haber registrado su peor año en la historia en producción.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el alza de los precios internacionales del crudo no necesariamente es una buena noticia para la petrolera de México.

Si bien el encarecimiento del petróleo puede favorecer las exportaciones, también incrementa el costo de los energéticos que el país importa, y que termina impactando tanto a la balanza petrolera como a las finanzas públicas, sostiene el documento.

“Tan solo hay que considerar que en 2025 la balanza petrolera fue deficitaria en 25.5 mil millones de dólares”, se lee en el análisis.

El CEESP insistió en que la preocupación aumenta ahora con la situación bélica del Medio Oriente, una región que concentra a los principales productores de crudo del mundo y que, históricamente ha concentrado conflictos armados.

Según el organismo, el enfrentamiento “ha propiciado un repunte importante en los precios del petróleo y de otras materias primas que pueden tener efectos sobre las finanzas públicas y la inflación en México”.

El problema, es que el país enfrenta la situación con una empresa petrolera debilitada en su operación. Aunque los precios internacionales pueden dar un respiro temporal a los ingresos petroleros, sigue siendo limitada la capacidad real de Pemex.

Las cifras de producción muestran parte del problema, sostiene el CEESP. Durante todo el 2025 la empresa promedió una extracción de 1.63 millones de barriles por día, un nivel que refleja el deterioro acumulado en los campos petroleros del país.

Por ejemplo, en todo el año promedió 1.63 millones de barriles por día, cifra que resultó inferior en 124 mil barriles al promedio diario registrado un año antes y 256 mil barriles por debajo de lo que se había aprobado para el año.

“Además de ser su nivel históricamente más bajo. En atención a la tendencia reciente, preocupa que pueda no haber una mejora importante en este año”, sostiene el documento.

Finanzas públicas, en jaque

El CEESP insistió en que el sector de energía “es fundamental para estimular la actividad productiva”, y más aún, “el funcionamiento de Pemex es esencial en este aspecto”.

Y a pesar de que se ven algunas mejoras en su situación financiera, por el lado operativo “aún se aprecian signos de debilitamiento”.

De acuerdo con los estados financieros de Pemex, 2025 concluyó con una deuda financiera de 1.53 billones de pesos, monto que resultó 22.6% menor al reportado un año antes y el más bajo desde 2015.

“Sin embargo, es importante señalar que en el proceso para fortalecer el perfil financiero de la petrolera el gobierno federal tuvo una importante injerencia. Entre las medidas que instrumentó el gobierno se observa una línea presupuestaria por 131 mil millones de pesos, además de un apoyo por 254 mil millones de pesos para compra de deuda”, sostiene el documento.

Asimismo, se otorgaron 11.3 millones de dólares para notas precapitalizadas y 1.9 mil millones de pesos para el pago a proveedores.

“Aunque esto ayuda a la empresa petrolera, puede generar presiones en las finanzas del sector público, sobre todo cuando uno de los principales objetivos es lograr la consolidación fiscal sin afectar programas sensibles para la población”, sostiene el análisis.