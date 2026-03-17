Peso gana ante corrección del dólar

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.34 por ciento, cotizando alrededor de 17.62 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un máximo de 17.73 y un mínimo de 17.61 pesos por dólar.

La apreciación del peso ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadunidense.

De acuerdo con Grupo Monex, la debilidad del billete americano ha favorecido al 87% de las monedas de economías emergentes, ante un menor sentimiento de nerviosismo global.

Esto a medida que los operadores asimilan el desarrollo del conflicto en Medio Oriente.

“La atención del mercado está sobre la decisión de política monetaria de la FED, mañana (...) ya que se podrían presionar más las expectativas de recortes al rango objetivo de la tasa de fondos federales”, sostiene el documento.

Por otro lado, menores restricciones sobre el comercio en el Estrecho de Ormuz dieron

margen a una breve disminución del precio de los energéticos.

Sin embargo, para Banco Base, a pesar de la reciente caída del dólar, no se descartan nuevas presiones al alza en los próximos días.

“En un contexto marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá su tasa de interés sin cambios por un periodo prolongado”, se lee en su análisis matutino.