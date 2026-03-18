Ratifican a Vicente Gutiérrez Camposeco en Canaco CDMX para 2026-2027

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) informó que su Consejo Directivo determinó, por unanimidad, la reelección de Vicente Gutiérrez Camposeco como presidente del organismo para el periodo 2026-2027.

La decisión se efectuó en el marco de la Asamblea General, celebrada la noche del 17 de marzo en Expo Reforma, donde empresarios y representantes del sector respaldaron la continuidad de este perfil.

Entre los argumentos para concretar su reelección, destacaron los resultados a partir de 10 ejes de trabajo y el fortalecimiento de la defensa del comercio formal, el impulso a la capacitación empresarial y la ampliación de la presencia institucional.

Seguiremos gestionando nuestros intereses con dignidad institucional; ni avales, ni aplaudidores de oficio, ni aplaudidores por sistema; por encima de nuestros principios y valores nada ni nadie”, dijo.

Resultados

Durante su intervención, Vicente Gutiérrez Camposeco presentó un balance de resultados.

En primer lugar, destacó la denuncia de la invasión de productos chinos ilegales en la Ciudad de México, un tema que ha obligado a la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a realizar operativos.

Asimismo, expuso la atención a seis mil acciones jurídicas relacionadas con delitos que afectan la actividad comercial y de servicios, realizadas a través de la Fiscalía de Investigación Territorial.

El área legal de Canaco también brindó 438 asesorías jurídicas especializadas, realizó 454 gestiones contractuales, impulsó 32 juicios y recursos legales contra actos administrativos y efectuó 88 gestiones para la apertura y operación de negocios, además de 146 acuerdos regulatorios en beneficio de empresas.