TV Azteca sale de la Bolsa en plena crisis de deuda en EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego (y que en febrero anunció su entrada a un concurso mercantil, un mecanismo legal que antecede a la quiebra), oficializó su salida del mercado bursátil.

Por medio de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la televisora informó que concluyó con los requerimientos legales para cancelar su inscripción en el Registro Nacional de Valores (RNV), paso necesario para dejar de cotizar públicamente.

“Incluyendo la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Emisora y de los Certificados de Participación Ordinarios con clave de cotización “AZTECA”, Serie “CPO” que las representan (los “Valores”), en términos del Oficio No. 153/4685/2026 de fecha 13 de marzo de 2026, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, se lee en el documento enviado a los inversionistas.

La empresa sostuvo que esta decisión forma parte de un proceso de reorganización interna y detalló que se constituyó el fideicomiso número F/1597; figura para instrumentar la recompra de acciones y facilitar la salida ordenada de inversionistas.

También se transmitieron los recursos necesarios para adquirir la totalidad de los Valores que se encuentran entre el público inversionista.

Concurso mercantil

Previamente, la televisora presentó este jueves 12 de marzo la solicitud formal para acogerse al proceso de concurso mercantil, medida que había anticipado desde el pasado 26 de febrero mediante un comunicado y que representa el último mecanismo legal para intentar reorganizar sus finanzas antes de la quiebra.

De acuerdo con la agencia Bloomberg, el portavoz de la compañía, Luciano Pascoe, confirmó que la empresa ya presentó la petición ante las autoridades correspondientes.

El concurso mercantil, es un proceso que permite a una empresa renegociar sus deudas bajo supervisión judicial para evitar la quiebra, de acuerdo con la Ley de Concursos Mercantiles en México.

Entre los argumentos que la compañía expuso en febrero para justificar esta decisión se encuentran cambios estructurales en el mercado de medios. Por ejemplo, la transformación del ecosistema publicitario tradicional, el acelerado crecimiento del mundo digital y la migración de audiencias hacia plataformas en línea.

Adicionalmente, TV Azteca mencionó el impacto del pago de licencias en 2018, los efectos económicos de la pandemia de covid-19 sobre la inversión publicitaria y el pago total de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante este 2026.

“La empresa enfrentó retos financieros importantes: desde el desembolso de más de 3.8 mil millones de pesos por las licencias en 2018, hasta la pandemia de covid-19, que impactó la inversión publicitaria y afectó las ventas”, se lee en el texto difundido por la compañía.

La firma también recordó que desde 2021 inició un proceso para reorganizar su deuda en moneda extranjera.

Deuda en Estados Unidos

La solicitud de concurso mercantil también coincide en que la compañía le debe 600 millones de dólares a un grupo de acreedores estadounidenses, entre ellos The Bank of New York Mellon.

Quienes han insistido que su petición de concurso mercantil es para no pagarles; en tanto, la compañía ha insistido en que el juicio se litigue en México.