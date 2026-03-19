2026 es un año lleno de incertidumbre económica, pero hay fe en el Mundial: Banxico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque 2026 vuelve a perfilarse como un año lleno de incertidumbre económica, el Banco de México (Banxico) tiene fe en la Copa Mundial de la FIFA como posible motor de crecimiento, incluso, por encima del T-MEC.

Durante la inauguración de la 89 Convención Bancaria, la gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, recordó que 2025 cerró con un crecimiento “moderado” de la economía mexicana.

Sobre ello, de acuerdo con el Inegi, esta creció 0.8% en ese año, para los analistas esto es un nulo crecimiento.

Para 2026, la gobernadora expuso a los banqueros que persiste la incertidumbre por el entorno internacional, ahora agravado por el conflicto en Medio Oriente, que ha generado presiones adicionales sobre los precios de los energéticos, afectando directamente los costos de producción, el transporte y el bolsillo de los mexicanos.

Sin embargo, señaló que el Mundial de la FIFA aparece como un posible punto de impulso económico, ya que se espera un incremento en el consumo derivado de la llegada de turistas, la activación de servicios.

De hecho, la gobernadora destacó este impulso más que el papel del T-MEC, el acuerdo comercial que históricamente ha sido el principal ancla del crecimiento de México.

“Los riesgos relacionados con las condiciones geopolíticas se han intensificado, el conflicto en Oriente Medio implica desafíos globales asociados. Con la volatilidad financiera, las presiones sobre los precios de los energéticos y las irrupciones a las cadenas de suministros, no obstante, la economía también está relacionada con (...) un mayor impulso al esperado de la Copa Mundial de Fútbol”, expuso.

En paralelo, la gobernadora sostuvo que la inflación podría finalmente encaminarse hacia la meta del banco central; esto luego de que el indicador se ha salido del objetivo en este 2026.

“En este contexto anticipamos que la inflación general y subyacente convengan a la meta de 3% en el segundo trimestre (...) El desarrollo de los mercados financieros es de suma importancia para generar las condiciones adecuadas de inversión y propiciar o mayor crecimiento económico”, reiteró.