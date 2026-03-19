China apostará por comercio con México, una ancla para los dos países: Embajador Daojiang

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de las tensiones económicas por la guerra en Medio Oriente y las presiones por las políticas de Donald Trump, el embajador Chen Daojiang dijo que la relación de China con México y otras naciones latinoamericanas brinda estabilidad al hemisferio, en el actual contexto de incertidumbre global.

"Respaldaremos firmemente a los países latinoamericanos en la defensa de su soberanía y dignidad, así como en la aceleración de su desarrollo por la vía que ellos elijan", afirmó el representante chino durante una conferencia de prensa en la embajada de la República Popular de China en México.

Además, destacó el interés del gigante asiático por fortalecer la cooperación con las naciones de la región para impulsar la modernización con lo que llamó "estilo chino".

Ante cuestionamientos sobre los países que han elegido a líderes de la ultraderecha, destacó que “la decisión sobre con quien entablar amistad debe recaer en los propios países latinoamericanos”, aclarando que la cooperación es una ayuda mutua y con un enfoque de ganancia compartida. También enfatizó que China “nunca ha intervenido” en los asuntos internos de otros países.

Por otra parte, el representante chino destacó que el crecimiento económico de su país ha arrojado un “ancla” en el “turbulento mar internacional” con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 5%, llegando el año pasado a los 140 mil 19 billones de yuanes.

Para mantener ese ritmo, China seguirá el XV Plan Quinquenal, que abarca el periodo entre 2026 y 2030, y refleja que la innovación tecnológica es su mayor apuesta para el crecimiento.

“En 2025 el valor añadido de la industria manufacturera de altas tecnologías creció un 9.4% (...) además, la producción de robots industriales creció un 28% y la de circuitos integrados un 10,9%” informó el embajador.

Al respecto, el representante diplomático resaltó que el Plan Quinquenal tiene importantes coincidencias con el Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre sus similitudes mencionó el objetivo de la modernización industrial apoyada por el desarrollo tecnológico y la transición ecológica.

En China la innovación tecnológica como motor del desarrollo se ha traducido en la creación de más de 12 millones de empleos en zonas urbanas, y mayor inversión social, que de acuerdo con el embajador ha permitido elevar la esperanza de vida a los 79 años.

Por esas razones y por los beneficios que supone para ambas naciones, el embajador consideró que las relaciones entre México y China son fundamentales; además, expresó que los dos países tienen un papel relevante en el desarrollo del Sur Global.

Pese a ello, hacia el final de la conferencia también se expresó sobre los aranceles a algunos productos chinos que se impusieron en enero del 2026, y consideró que estos afectan ciertas cadenas de producción de la industria nacional.

Reiteró que China defiende el libre comercio y esperan que las mercancías mexicanas entren a su mercado para “mejorar los productos”.