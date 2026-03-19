Sheinbaum admite ante banqueros que a México le falta crecer económicamente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió ante los banqueros que a México le falta crecer en materia económica.

Durante la inauguración de la 89 Convención Bancaria, el foro donde se revisan los intereses del poder financiero, insistió en que en el país hay dos puntos que generan confianza al sector privado: estabilidad política y democracia.

A estos sumó un tercer elemento: la estrategia de seguridad. Como resultado, expuso que los homicidios dolosos han disminuido 44% entre septiembre de 2024 y febrero de 2026.

“Recientemente el dueño de FEMSA me decía que 2025 fue el año de menos robos con violencia en las tiendas Oxxo en el país. Así que los índices delictivos van a la baja por una estrategia de seguridad que se va consolidando”, señaló.

Sin embargo, la científica expuso que a estos avances le falta el crecimiento económico y que esto impacte para bien a toda la población.

“En eso estamos de acuerdo. No cualquier crecimiento, necesitamos estar generando bienestar. Y a eso le llamamos prosperidad compartida, bienestar y sustentabilidad, es decir, que México pueda tener mejores niveles de crecimiento, pero que esto se refleje siempre en la disminución de la pobreza, de las desigualdades y mejor calidad de vida para todas las mexicanas y mexicanos”, expuso.

Aunque la presidenta no lo dijo, en el primer año del gobierno de Sheinbaum, 2025, la economía apenas avanzó 0.8%, de acuerdo con datos del Inegi.

Sheinbaum pide a los banqueros que inviertan

Derivado de que México no ha logrado alcanzar ni el 1% de crecimiento económico en el último año, la científica le pidió a la banca invertir en sus proyectos de infraestructura, particularmente en el sector energético, considerado estratégico para destrabar la actividad económica.

De hecho, adelantó que envió al Congreso una iniciativa para crear un nuevo marco legal que facilite esta participación.

La propuesta busca abrir la puerta a esquemas de inversión mixta, una figura que combina recursos públicos con capital privado.

“¿Qué objetivo tiene esta ley generar mecanismos para la inversión pública y un nuevo mecanismo para la inversión mixta, es decir, inversión pública combinada con inversión privada”, señaló.

La meta es alcanzar para 2030 una capacidad adicional de 30 mil megawatts de generación eléctrica.

“Vamos a incrementar la participación de las fuentes renovables de energía del 38% o 35% al 48%. Y si podemos llegar al 50%, mejor. Es decir, el impulso, la energía solar, eólica, geotérmica y todas las energías renovables”, expuso.

La petición también contempla carreteras, trenes y proyectos hidráulicos, todos bajo esquemas que combinan inversión pública y privada.

“Estamos planteando una inversión de cerca de 5.6 millones de pesos en el sexenio a través de estos mecanismos. ?Eso va a permitir no solamente el aumento de la inversión pública, sino también mucho mayor infraestructura para el desarrollo del país”, dijo.