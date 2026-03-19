Sheinbaum busca hacer obligatorio el pago digital en gasolineras y casetas este año

Regina García Cuéllar, directora general de la Asociación de Bancos de México (ABM); Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo; Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México; Claudia Sheinbaum, presidenta de México, Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, y Victoria Ceja, gobernadora del Banco de México. Foto: Presidencia / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de un escenario marcado por el encarecimiento de los combustibles por la guerra en Medio Oriente y por lo que ya es considerada la mayor crisis de huachicol fiscal en el país en los últimos años, el gobierno federal y la banca buscan hacer obligatorio el pago digital en las gasolineras y las casetas.

Durante la inauguración de la 89 Convención Bancaria, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso que para este 2026 se trabaja de manera coordinada con el Banco de México (Banxico) y con la banca privada en el diseño de este esquema.

Lo que implica que millones de mexicanos dejen el efectivo como medida de pago para cargar gasolina.

“Nuestro objetivo es que este año, a través de los esquemas que trabajemos con la banca, hagamos obligatorio el pago de las gasolinas y de las casetas a través de manera digital. Esto va a permitir potenciar los pagos digitales accesibles que nos permitan avanzar en la digitalización del país”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano Mussali, explicó que uno de los ejes para este plan será fortalecer el sistema CoDi, la plataforma de pagos digitales desarrollada por el Banco de México, que hasta ahora ha tenido una adopción limitada frente al uso del efectivo.

“En este sentido, y en el apoyo a medidas que está haciendo y encabezando la presidenta de la República y el gobierno federal para reducir el precio del combustible, los bancos proponemos eliminar de manera temporal la tasa de intercambio para pagos con tarjetas en gasolineras”, añadió.

La medida implica que los bancos dejarían de cobrar, de manera temporal, una comisión por el uso de tarjetas en gasolineras, para que ese ahorro se traslade al consumidor; sin embargo, el éxito de esta estrategia depende de la disposición del sector gasolinero.

Romano Mussali insistió en que la reducción de costos para los usuarios requiere que las estaciones de servicio también ajusten sus márgenes y adopten los nuevos mecanismos de pago.

“Para ello, solicitaremos el compromiso del sector gasolinero para que adopte el CoDi como medio de pago inmediato. ?Y trabajaremos con el gobierno para hacer que esta medida se traduzca en un incremento sustancial en el uso de pagos digitales en gasolineras”, reiteró.