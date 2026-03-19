Vuelven a dispararse los precios del petróleo, empujando hacia abajo a los mercados mundiales

Una corredora de divisas trabaja junto a una pantalla en la que se muestran los precios internacionales del petróleo en la sala de operaciones de la sede central del Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el jueves 19 de marzo de 2026. Foto: AP

NUEVA YORK (AP) — Los precios del petróleo volvieron a dispararse el jueves debido a la guerra con Irán, agravando sus efectos sobre la economía mundial y enviando a la baja a los mercados bursátiles de todo el mundo.

El crudo Brent, el referente internacional, subió brevemente por encima de 119 dólares por barril por la mañana antes de retroceder a 110,80 dólares, lo que sigue siendo un aumento del 3,2 % respecto al día anterior. Un barril del crudo de referencia en Estados Unidos sumó un 0,7% hasta 96,09 dólares después de que Irán intensificara sus ataques contra instalaciones de petróleo y gas en torno al Golfo Pérsico en respuesta a un ataque israelí contra un importante yacimiento iraní de gas natural.

Los ataques aumentan los temores de que los combates puedan frenar la producción de petróleo y gas en el Golfo durante mucho tiempo, lo que significaría que los precios altos podrían durar un tiempo y hacer que la inflación se dispare en todo el mundo.

Los índices bursátiles cayeron un 3,4% en Japón, un 2,7% en Corea del Sur, un 2,7% en Alemania y un 2,6% en el Reino Unido. En Wall Street, donde la negociación comenzó después de que el precio del crudo Brent recortara su gran ganancia y donde las empresas dependen menos del petróleo del Golfo, las pérdidas fueron más moderadas.

El S&P 500 cayó un 0,4 % y va camino de una cuarta semana consecutiva de pérdidas, lo que sería su racha más larga de este tipo en un año. El promedio industrial Dow Jones bajó 188 puntos, o un 0,4 %, a las 10 am hora del Este, y el compuesto Nasdaq estaba un 0,6 % más bajo.

El presidente Donald Trump y países de todo el mundo han tomado medidas para frenar el repunte de los precios del petróleo, pero en su mayoría son soluciones a corto plazo cuando los mercados quieren ver menos riesgo para los yacimientos petrolíferos del Golfo y una reapertura del estrecho de Ormuz frente a la costa de Irán, por donde normalmente navega una quinta parte del petróleo mundial.

La preocupación es tan alta por los precios del petróleo que los operadores ahora incluso apuestan por una pequeña posibilidad de que la Reserva Federal tenga que subir las tasas de interés este año. Es un giro dramático respecto a hace apenas un mes, cuando los operadores apostaban con fuerza a que la Fed recortaría las tasas varias veces este año.

Los recortes de tasas darían un impulso a la economía y los precios de las inversiones, y es algo que Trump ha estado exigiendo airadamente, pero correrían el riesgo de empeorar la inflación. El banco central estadounidense decidió el miércoles abstenerse de recortar las tasas de interés en su reunión más reciente, y los operadores encontraron desalentadores los comentarios del director de la institución, Jerome Powell, sobre la posibilidad de recortes en 2026.

Ahora, los operadores calculan que hay una probabilidad de casi el 5% de que la Fed suba su tasa de interés principal para finales de año, y una probabilidad de alrededor del 80% de que al menos la mantenga estable, según datos de CME Group. Hace apenas un mes, esos mismos operadores vislumbraban una probabilidad del 74% de dos o más recortes.

Eso impulsó alza los rendimientos de los bonos del Tesoro, y el rendimiento del bono del Tesoro a dos años tocó su nivel más alto desde el verano. Subió a 3,81 % desde 3,76 % a última hora del miércoles.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, más seguido, se mantuvo en 4,26%, donde estaba a última hora del miércoles, por encima de apenas 3,97% antes de que comenzara la guerra con Irán. Más temprano en el día, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra mantuvieron estables sus propias tasas de interés.

Además de la amenaza de una inflación más alta, un par de informes sólidos sobre la economía de Estados Unidos también ayudanon a elevar los rendimientos. Uno dijo que menos trabajadores estadounidenses solicitaron prestaciones por desempleo la semana pasada, cuando los economistas esperaban un ligero aumento. Otro dijo que el crecimiento de la manufactura en la zona del Atlántico medio se aceleró inesperadamente.

Además de enviar al alza las tasas de las hipotecas y otros tipos de préstamos, los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro también presionan a la baja los precios de todo tipo de inversiones, desde acciones hasta criptomonedas y oro.

El oro cayó un 6,6% hasta 4.575,60 dólares por onza y tocó su precio más bajo desde principios de febrero. La plata cayó aún más, con un descenso del 11,9%.

Las acciones de las empresas que extraen esos metales cayeron entre las pérdidas más pronunciadas de Wall Street. Newmont bajó un 6,7% y Freeport-McMoRan se hundió un 6,1%.

Micron Technology cayó un 4,1% y arrastró el mercado a la baja a pesar de que reportó un trimestre extraordinario con ganancias e ingresos mucho más altos de lo que esperaban los analistas. Devolvió parte de su gran ganancia en lo que va del año, que al comenzar el día era de casi 62% debido a una escasez mundial de memoria para computadoras.

Ayudando a limitar las pérdidas de Wall Street estuvo Rivian Automotive, que saltó un 8,5%. Anunció una alianza en la que Uber invertirá hasta 1.250 millones de dólares en la empresa y espera comprar 10.000 robotaxis autónomos. Uber Technologies sumó un 0,2%.