CEESP pone en la mira a programas sociales: los acusa de inhibir la búsqueda de empleo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los programas sociales podrían estar desalentando la búsqueda de empleo, justo en un momento en el que aumenta el número de personas contratadas dentro de los rangos salariales más bajos, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En su análisis económico semanal, el CEESP insistió en que preocupan los datos más recientes laborales publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes a enero de 2026, al considerar que las cifras muestran un deterioro en la calidad del empleo, pese a los incrementos al salario mínimo impulsados en años recientes.

El organismo explicó que se observó el mayor aumento de la población ocupada concentrada en los rangos salariales más bajos, “lo que, a pesar del incremento del salario mínimo, puede ser señal de mayor precarización, sobre todo cuando el grupo de trabajadores de mayores salarios se reduce”.

“Las cifras muestran que tan solo en enero, respecto al mes previo, el total de ocupados con ingresos de hasta un salario mínimo aumentó en 4.8 millones de personas, mientras que el universo acumulado de quienes ganan por arriba de un salario mínimo se redujo en 4.1 millones de personas”, se lee en el documento.

Para el organismo, “es evidente”, que el débil crecimiento económico, la menor inversión y el aumento en los costos laborales han provocado que los salarios pagados se concentren cada vez más en los rangos bajos.

Esto, añadió, se traduce en un menor crecimiento del empleo formal y en un avance del empleo informal, fenómeno que históricamente ha limitado el acceso a seguridad social y estabilidad laboral.

El CEESP expuso que hay otro indicador que considera atípico, el crecimiento de la población no económicamente activa, particularmente la que se clasifica como no disponible para trabajar.

Durante el primer mes de 2026, este grupo aumentó en 1.2 millones de personas, pese a que el país enfrenta una necesidad constante de generación de empleo y de mejora salarial.

“Algunas hipótesis indican que podría ser por los programas sociales, que pudieran estar desalentando la búsqueda de empleo. Habrá que esperar mayor evidencia para entender mejor el comportamiento del empleo en el país”, sostiene el documento.

El principal órgano asesor del sector privado insistió en que los recursos públicos deberían orientarse hacia la inversión productiva, para así estimular la inversión privada y generar empleos de mayor calidad.