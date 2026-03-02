Peso se debilita tras conflicto en Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El peso inició la sesión con una depreciación de 0.66%, al cotizar alrededor de 17.34 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante las primeras horas de operación, el tipo de cambio registró un mínimo de 17.22 y un máximo de 17.39 pesos por billete verde.

Según el análisis matutino de Banco Base, la depreciación del peso está relacionada con un incremento en la aversión al riesgo en los mercados financieros globales.

Este ajuste ocurrió luego de que, a primera hora del sábado, Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra objetivos militares en Irán.

“El ataque resultó en la muerte del ayatolá Ali Jamenei, a la par de otras personas de alto mando en el gobierno iraní. Irán respondió lanzando misiles y ataques con drones en contra de Israel y bases militares de Estados Unidos en la región”, detalla el reporte.

Los países que recibieron ataques son: Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin.

Se reportaron bombardeos de Israel en Líbano, en respuesta a ataques de Hezbollah, lo que incrementó aún más la percepción de riesgo entre los participantes del mercado.

“Donald Trump ha señalado que la ofensiva militar en contra de Irán, que se extendió durante el fin de semana, podría continuar durante varias semanas y ha hecho un llamado a los líderes de Irán para que cesen las hostilidades”, sostiene el análisis.