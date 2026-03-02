Remesas rompen racha positiva: Es el primer enero con caída desde que inició la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En uno de los indicadores económicos más presumidos durante los gobiernos de la autodenominada cuarta transformación, las remesas, por primera vez, desde que inició este ciclo político, registraron una caída anual en el primer mes del año.

De acuerdo con información estadística del Banco de México (Banxico), en enero de 2026 el flujo de remesas sumó 4.5 mil millones de dólares, lo que representó una disminución anual aproximada de 1%.

Con esto, se rompe una tendencia que había sido constante desde enero de 2020, justo en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, y más, cuando este indicador fue citado durante años por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, como prueba de fortaleza económica.

La caída también coincide con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la presión migratoria que generó en todo 2025.

Años con crecimiento

En enero de 2025, el monto de remesas fue de 4.6 mil millones de dólares, con un crecimiento anual positivo aproximado de 2%. En enero de 2024, el flujo alcanzó 4.5 mil millones de dólares, lo que significó un incremento anual de 3% respecto a enero de 2023.

Incluso, en años anteriores se generaron crecimientos más fuertes, en enero de 2023, las remesas crecieron 13% anual, con 4.4 mil millones de dólares.

En enero de 2022, el aumento fue de 26%, con 3.9 mil millones de dólares. En enero de 2021, el crecimiento alcanzó 27%, con 3.3 mil millones de dólares.

Incluso, en enero de 2020, cuando comenzaba una etapa de fuerte incertidumbre económica mundial, se captaron 2.6 mil millones de dólares, con una variación positiva de 6%.

En enero de 2019, las remesas registraron un crecimiento anual de 9.4%, al concentrar 2.5 mil millones de dólares.

Con esto, se consolidó una racha de siete años consecutivos en los que cada mes de enero presentaron incrementos anuales en el flujo de estos envíos.