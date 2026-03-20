Aranceles de Trump ya frenaron la inversión y la incertidumbre seguirá tras el T-MEC: Trudeau

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, la política arancelaria y el clima de inestabilidad que ha impulsado el presidente Donald Trump ya generó una caída en las inversiones que llegan a México y Canadá, sumado a que la incertidumbre persistirá incluso un año después de la revisión del T-MEC.

Sin embargo, pidió que ambos países cierren filas si quieren preservar la certidumbre del acuerdo comercial.

En su visita a México, en el marco de la 89 Convención Bancaria, el también novio de Katy Perry expuso que antes de la era Trump, la región vivía un ciclo de estabilidad que favorecía directamente la llegada de inversiones.

“Ustedes saben que muchos años la gente invertía en Canadá y México debido al acceso privilegiado al mercado estadunidense, como una de las grandes ventajas que teníamos ambos países”, dijo.

Y es que durante décadas, el acceso preferencial al mercado de Estados Unidos, primero con el TLCAN y después con el T-MEC, fue uno de los principales incentivos para que empresas globales instalaran plantas, centros logísticos y cadenas de suministro en territorio mexicano y canadiense.

Por ello, insistió en que se “necesita” regresar a los sistemas y las instituciones que garanticen confianza, claves para cualquier decisión de inversión.

Trudeau remarcó que la incertidumbre ya se ha incrustado en el proceso de revisión del T-MEC, y como muestra está lo generado en 2025 y la expectativa que se maneja en este 2026, en la que no se sabe qué pasará después de la ratificación.

“La inestabilidad, la incertidumbre alrededor del tratado aún va a existir dentro de un año y esto es parte de lo que tiene que ver con el enfoque estratégico del gobierno estadounidense, afecta el sentimiento de seguridad, de estabilidad”, sostuvo.

Mayor coordinación bilateral

Frente a ese escenario, Trudeau planteó que México y Canadá deben actuar coordinadamente frente a Estados Unidos, no sólo como socios comerciales, sino como bloque para la revisión del T-MEC.

Y en este frente, deben hacerle ver a Estados Unidos que la desconfianza y la inestabilidad también tienen costos para su propia economía, particularmente en la atracción de inversiones.

“Y una de las conversaciones que estamos teniendo actualmente con los estadounidenses tiene que ver con encontrar esta confianza para invertir en América del Norte. El reto es que no es tan solo malo para invertir en México, en Canadá, sino que también afecta la inversión en Estados Unidos”, señaló.