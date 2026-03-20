A pesar de la guerra y Trump, Hacienda prevé que la economía de México crezca 3% en 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la economía prácticamente no creció en 2025, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, proyecta que en 2026 la actividad económica podría expandirse 3%.

La proyección se presenta en medio de la guerra en Medio Oriente, que presiona los precios de los energéticos y, al mismo tiempo de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado sus amenazas de poner fin al T-MEC, el principal acuerdo comercial de México.

En el marco de la 89 Convención Bancaria, el funcionario aseguró que elaboraron un diagnóstico, en el que identificaron que la economía mexicana “va muy bien”, incluso frente a un entorno internacional adverso.

“La economía va bien y vamos a crecer cerca de 3% rumbo al final de año (...) Estamos confiados en que vamos a tener un buen desempeño de la economía en este año”, dijo en entrevista con medios.

El optimismo de Hacienda contrasta con el desempeño reciente de la economía. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el crecimiento en 2025 fue de apenas 0.8%.

Pese a ello, Amador Zamora sostuvo que existen motores internos suficientes para impulsar la actividad económica en los próximos meses.

Entre los factores que respaldan su proyección, destacó el paquete de inversiones públicas en infraestructura previsto para 2026, la estrategia de digitalización nacional y el acuerdo con la banca para ampliar el otorgamiento de crédito.

“Estamos optimistas, hay un paquete de inversiones muy importante, un esfuerzo de digitalización y aumentar el crédito como se comprometieron los bancos con la presidenta”, reiteró.

Sobre el incremento de los precios de los combustibles, uno de los puntos más sensibles para la inflación, Amador insistió en que existen los mecanismos suficientes para contener su impacto.