Hacienda reactiva subsidios para gasolinas Magna y Premium, y aumenta el de diésel a 61.80%

Carga de combustible en una gasolinera de la CDMX. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Derivado de la escalada de la guerra en Medio Oriente, la Secretaría de Hacienda activó, por segunda semana consecutiva, un estímulo fiscal al diésel y, por primera vez en 2026, extendió el apoyo a las gasolinas Magna y Premium.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se trata de ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicables a los combustibles durante la semana del 21 al 27 de marzo.

Este es un mecanismo que el gobierno federal utiliza para amortiguar las variaciones de los precios internacionales.

Por lo mismo, los consumidores pagarán una menor cuota de IEPS por cada litro de combustible.

El mayor beneficio se concentra en el diésel, con un estímulo de 61.80%, equivalente a un descuento de 4.55 pesos por litro.

Por este subsidio, la cuota final del IEPS para este combustible se reduce a 2.81 pesos por litro.

En el caso de la gasolina Magna, la más consumida en el país, se aplica un estímulo fiscal de 24.08%, equivalente a un descuento de 1.61 pesos por litro.

Con ello, la cuota final del IEPS que deberán pagar los consumidores se ubica en 5.08 pesos por litro.

Para la gasolina Premium, el estímulo es de 7.47%, lo que representa un descuento de 0.42 pesos por litro.

Quedando la cuota final del IEPS a 5.23 pesos por litro.

Razones de los ajustes

Para el analista energético Ramsés Pech, estos ajustes responden a presiones en los costos logísticos, el encarecimiento de la reposición de inventarios y, sobre todo, a la volatilidad en los precios internacionales de los combustibles, impulsada por la guerra.

“La combinación de estos factores explica la variación semanal en los precios finales y en la estructura fiscal aplicable a gasolinas y diésel”, explicó a Proceso.

Más apoyo

El cambio más relevante de esta semana no sólo está en la inclusión de las gasolinas en el esquema de estímulos, sino en el incremento del subsidio al diésel en esta semana del 21 al 27 de marzo.

Y es que, para el periodo del 14 al 20 de marzo, el primero en que se aplicó este tipo de apoyo en 2026, el subsidio fue de 35.21 por ciento.

Esto significa que aumentaron 26 puntos porcentuales para la segunda semana de marzo de apoyos.