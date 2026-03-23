Los mercados se disparan y los futuros del petróleo caen tras anuncio de Trump de avances con Irán

Una persona mira una pantalla con una gráfica del índice bursátil japonés Nikkei en una correduría en Tokio, el lunes 23 de marzo de 2026. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Wall Street se disparó y los futuros mundiales del petróleo se desplomaron el lunes después de que el presidente Donald Trump ampliara su plazo para que Irán reabra el crucial estrecho de Ormuz y dijera que Estados Unidos pospondría durante cinco días los ataques contra plantas de energía iraníes y otra infraestructura energética.

La publicación de Trump en redes sociales sobre los ataques se produjo mientras la guerra con Irán entra en su cuarta semana. Los futuros del S&P 500 y del promedio industrial Dow Jones se dispararon un 2,6% antes de la campana de apertura. Los precios del petróleo también revirtieron de inmediato su rumbo, cayendo hasta un 10%. El crudo de referencia de Estados Unidos bajó de 8,23 dólares a 90 dólares por barril. El crudo Brent, el referente internacional, se desplomó de 9,02 dólares a 103,17 dólares por barril.

Las acciones asiáticas bajaron en las operaciones de la mañana, mientras los precios del petróleo seguían subiendo el lunes después de que los comentarios más recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frustraron las esperanzas de un fin temprano de la guerra en Irán.

El CAC 40 de Francia perdió un 1,5% en las primeras operaciones hasta 7.548,83, mientras que el DAX de Alemania desplomó un 2,0% hasta 21.944,26. El FTSE 100 de Reino Unido cayó un 1,7% hasta 9.754,80. Se preveía que las acciones de Estados Unidos bajaran, con los futuros del Dow 0,5% abajo en 45.659,00. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,7% hasta 6.515,25.

El índice de referencia Nikkei 225 de Japón cayó un 3,5 % para cerrar en 51.515,49. En Taiwán, el Taiex perdió un 2,5 % hasta 32.722,50. El S&P/ASX 200 de Australia retrocedió un 0,7% hasta 8.365,90. El Kospi de Corea del Sur se desplomó un 6,5% hasta 5.405,75. El Hang Seng de Hong Kong pasó un 3,5 % hasta 24.382,47, mientras que el Composite de Shanghái bajó un 3,6 % hasta 3.813,28.

Trump advirtió durante el fin de semana que Estados Unidos “aniquilará” las plantas de energía de Irán si no abre por completo el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, lo que llevó a Teherán a afirmar que respondería a cualquier ataque de ese tipo con agresiones contra activos energéticos y de infraestructura de Estados Unidos e Israel en la región.

“El ultimátum de Trump y las advertencias de represalia de Irán apuntan a un conflicto en expansión que mantiene elevada la disrupción energética y la volatilidad del mercado, sin una salida clara a la vista”, señaló Ng Jing Wen, analista de Mizuho Bank en Singapur.

Los analistas indicaron que la alza del petróleo, que también sacudió a los mercados bursátiles el viernes, frustró las esperanzas de un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en el corto plazo. Antes de la guerra, los operadores apostaban a que la Fed recortaría las tasas al menos dos veces este año. Los bancos centrales de Europa, Japón y el Reino Unido también mantuvieron recientemente sus tasas de interés sin cambios.

Pero los analistas observaron que los mercados estaban comenzando a reaccionar menos a cada uno de los comentarios de Trump, quizás al decidir que la narrativa para los mercados se estaba fijando en otra parte y no en Washington, como lo que podría hacer Irán o cómo podría verse afectado el crecimiento económico mundial por el alza de los precios de la energía. Algunas naciones asiáticas, como Japón, son vulnerables a precios de la energía más altos.

En las operaciones de energía, el crudo de referencia de Estados Unidos sumó 1,62 dólares y se ubicó en 99,85 dólares por barril. El crudo Brent, el referente internacional, ganó 1,42 dólares y quedó en 113,61 dólares por barril. El precio del Brent ha zigzagueado últimamente desde alrededor de 70 dólares por barril antes de que comenzara la guerra hasta un máximo de 119,50.

En las operaciones de divisas, el dólar de Estados Unidos subió a 159,53 yenes japoneses desde 159,22 yenes. El euro costaba 1.1526 dólares, por debajo de 1.1571.