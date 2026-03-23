Wall Street sube y el petróleo baja luego que Trump insinuara negociaciones con Irán

Expectativa. Una persona mira una pantalla con una gráfica del índice bursátil japonés Nikkei en una correduría en Tokio. Foto: AP Foto/Eugene Hoshiko

NUEVA YORK (AP) — Un cauteloso alivio recorrió los mercados financieros el lunes después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos había hablado con Irán sobre un posible fin a la guerra. Los precios del petróleo se moderaron y los precios de las acciones subieron en Wall Street tras las fuertes pérdidas registradas en otras partes del mundo antes del anuncio de Trump.

El precio de un barril de crudo Brent cayó 10.9% para cerrar en 99.94 dólares después de que Trump dijera que Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones productivas los últimos dos días “respecto a una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio”. El S&P 500 subió 1.1% para su mejor día desde que comenzó la guerra.

Sin embargo, los movimientos del mercado fueron tentativos, ya que Irán negó que se hubieran producido tales conversaciones y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, señalara en una publicación en X que “se usan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros”. El promedio industrial Dow Jones tuvo un salto de casi 1.135 puntos durante la mañana, pero cerró con una ganancia más modesta de 631 unidades.

Trump aseveró el fin de semana que Estados Unidos “acabaría” con las plantas de energía de Irán si no abría por completo el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. La vía marítima frente a la costa de Irán se ha convertido en un punto sensible para Trump y la economía porque una fuerte desaceleración del tráfico está impidiendo que los petroleros salgan del golfo Pérsico para abastecer a clientes de todo el mundo.

Trump dijo el lunes que pospondría durante cinco días los ataques contra plantas de energía iraníes para permitir que continúen las conversaciones. Sin embargo, rápidamente llegaron los desmentidos de Irán sobre cualquier negociación, y las agencias de noticias semioficiales iraníes Fars y Tasnim retrataron al presidente estadounidense como si estuviera dando marcha atrás.

Turquía y Egipto, mientras tanto, dijeron que habían hablado con las partes en guerra, la primera señal de una mediación coordinada, lo que podría ser una señal alentadora.

Los mercados financieros han tenido fuertes oscilaciones, tanto al alza como a la baja, desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán debido a la incertidumbre sobre cuánto tiempo puede durar. El temor es que mucho petróleo y gas natural quede fuera de los mercados mundiales al grado que cree una ola de inflación para la economía global.

Las oscilaciones de las últimas semanas son similares, pero no tan drásticas como las del año pasado, cuando Trump sacudió la economía mundial al anunciar aranceles generales.

La reacción predominante del lunes en los mercados financieros fue de alivio. El S&P 500 subió 74.52 puntos para quedar en 6.581.00. El Dow subió 631 unidades, o 1.4%, y se ubicó en 46.208,47, y el Nasdaq saltó 299.15 puntos, o 1.4%, y cerró en 21.946,76.

En Europa, los índices bursátiles cambiaron de inmediato de pérdidas a ganancias tras el anuncio de Trump. El CAC 40 de Francia subió 0.8%, y el DAX de Alemania avanzó 1.2%.

Eso contrasta con fuertes caídas en los mercados bursátiles asiáticos, que terminaron de operar antes de que Trump hiciera su anuncio. El Kospi de Corea del Sur se desplomó 6.5%, el Nikkei 225 de Japón cayó 3.5%, y el Hang Seng de Hong Kong cedió 3.5%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro también se moderaron. Al igual que los precios del petróleo, los rendimientos de los bonos aún se mantienen muy por encima de donde estaban antes de que comenzara la guerra, incluso después de la caída del lunes. La preocupación es que los altos precios del petróleo podrían impedir que la Reserva Federal y otros bancos centrales recorten las tasas de interés.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó de 4.39% a 4.35%. Pero se mantiene por encima de su nivel de 3.97% de poco antes de la guerra.

En Wall Street, las empresas con grandes facturas de combustible que se beneficiarán de cualquier moderación de los precios del petróleo lideraron el mercado. Norwegian Cruise Line Holdings se disparó 6.2%, mientras que United Airlines subió 4.5% y American Airlines avanzó 3.6%. Sin embargo, todas siguen a la baja en lo que va del año.