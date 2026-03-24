Peso resiente la incertidumbre generada por la guerra en Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.52%, cotizando alrededor de 17.88 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un mínimo de 17.76 y un máximo de 17.90 pesos por billete verde.

La depreciación del peso ocurre a la par de un fortalecimiento del dólar, en un entorno donde los inversionistas están reaccionando al riesgo global.

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, persiste la aversión al riesgo debido a la guerra en Irán, lo que provoca una mayor demanda por activos considerados seguros, como la moneda estadounidense.

“Durante la noche continuaron los ataques de Irán a ciudades de Israel y bases militares de Estados Unidos, a pesar de que ayer Donald Trump señaló que están en conversaciones para llegar a un acuerdo de cese al fuego”, refirió el análisis.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, señaló que los ataques contra Irán siguen “con toda intensidad”.

También se han reportado ataques en Arabia Saudita, Kuwait y Bahréin. A ello se suma la especulación de que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita podrían unirse abiertamente en contra de Irán.

Precio de los energéticos

A pesar de que se ha reportado de que ha aumentado ligeramente el cruce de buques por el estrecho de Ormuz, solo son los que cuentan con la autorización de Irán, por lo que el cruce sigue cerrado para la mayoría de las embarcaciones.

“Con esto, persisten las presiones al alza para los precios de los energéticos”, sostuvo Banco Base.