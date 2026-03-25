China vs México: Pekín descalifica aranceles y gobierno mexicano insiste que sus empresas “quiebran"

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- China presentó los resultados de la investigación a los aranceles que implementó México desde el arranque de este 2026. Para el país asiático “no hay fundamentos”, el país tricolor está optando por una política de barreras comerciales y de promoción de la desinversión.

Del otro lado, la Secretaría de Economía mexicana acusó a China de buscar quebrar al sector empresarial local.

El origen de esta disputa se remonta al 25 de septiembre de 2025, cuando China informó el inicio de una investigación sobre los incrementos arancelarios anunciados por México a productos importados procedentes de países con los que no mantiene un acuerdo comercial.

Los aumentos que impuso México para 2026 rondan entre el 10 y 50 por ciento. Se trata de una política comercial que intenta proteger a la industria nacional elevando el costo de los productos extranjeros.

Para este 25 de marzo de 2026, el Ministerio de Comercio chino dio a conocer las conclusiones de la investigación. Entre los puntos más importantes, sobresale que las medidas mexicanas constituyen “barreras al comercio y la inversión” de China a México.

Además, China puso sobre la mesa la posibilidad de ejecutar medidas comerciales e internacionales en favor de sus industrias.

Ebrard responde

Desde Nuevo León, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, defendió la postura del gobierno mexicano y explicó que los aranceles a China obedecen a que “no hay piso parejo”, hay una competencia que considera desigual y es una herramienta avalada por la Organización Mundial de Comercio.

Para el funcionario, el país asiático elude impuestos, ofrece productos con precios más bajos en comparación con los mexicanos y, como consecuencia, genera cierre de empresas y pérdidas de empleos en México.

“Ese es un derecho que México tiene. Nosotros no tenemos nada contra China ni contra ningún otro país”, señaló.

En ese mismo sentido, Ebrard rechazó que la decisión esté influida por presiones de Estados Unidos, se trata de una respuesta a las peticiones del sector privado local, que ha presentado datos sobre el impacto de China en distintas industrias.

Como ejemplo, destacó que China casi ha terminado con los textiles y el calzado mexicano, además de afectar al acero y hasta al sector automotriz.