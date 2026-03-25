Dan luz verde a Slim para crecer en Zama, proyecto que podría ayudar a México a producir más crudo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de México ya le dio luz verde a Carlos Slim para aumentar su participación en la adquisición de Talos Energy, una de las empresas clave en el desarrollo del megayacimiento Zama, considerado uno de los proyectos más importantes para reactivar la producción petrolera del país.

De acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, se concretó el cierre de la operación mediante el conglomerado Zamajal, con la adquisición de 30.10% adicional del capital social de la filial mexicana de Talos Energy Inc.

El documento precisó que fue posible tras haber “obtenido las autorizaciones corporativas y regulatorias correspondientes en México”.

“Zamajal es una entidad de la cual Grupo Carso es titular del 80% y Control Empresarial de Capitales, S.A. de C.V. del 20%”, expuso el documento.

Talos Energy México tiene actualmente una participación del 17.4% en el yacimiento petrolero Zama.

Importancia del Campo Zama

En 2025, el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó la peor producción de crudo en su historia, sin rebasar los 1.3 millones de barriles diarios, de acuerdo con los reportes operativos de la petrolera.

Por ello, el desarrollo del Campo Zama se ha convertido en una de las apuestas más importantes para intentar revertir la caída en la extracción de petróleo de México.

A lo largo de distintas administraciones federales, el proyecto ha sido señalado como un detonador potencial de producción, debido a que se estima que cuenta con reservas superiores a 850 millones de barriles de petróleo crudo.

En 2023, la entonces Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó el plan de desarrollo del campo petrolero, con una inversión estimada de 9 mil 085 millones de dólares.