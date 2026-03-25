Rechazo de Irán a propuesta de EU presiona al peso mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.18%, cotizando alrededor de 17.78 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, tocó un mínimo de 17.69 y un máximo de 17.79 pesos por billete verde.

A la apertura de la sesión americana, el peso profundizó su debilitamiento y se ubicó en el octavo lugar entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar.

De acuerdo con Grupo Monex, el dólar presentó un aumento de volatilidad al alza, después de que Irán rechazó la propuesta estadounidense para alcanzar un alto al fuego.

Hay un “retiro del apetito por activos con mayor exposición al riesgo”, es decir, los inversionistas están dejando monedas como el peso para refugiarse en el dólar ante menores probabilidades del fin del conflicto en Medio Oriente.

“Ayer, Estados Unidos le propuso a Irán un plan de 15 puntos (incluidos límites para el programa nuclear y armamentístico iraní, así como el acceso al estrecho de Ormuz) para alcanzar un alto al fuego, sin embargo, Teherán rechazó dicha propuesta al tiempo que la catalogó de “ilógica”, sostuvo Grupo Monex.

Guerra en Ucrania

De acuerdo con Banco Base, también sobresale que hay un recrudecimiento de la guerra en Ucrania, lo que refuerza la aversión al riesgo a nivel global.

Por la noche Rusia realizó un ataque con drones y misiles que sumaron un total de 979 proyectiles en las ciudades ucranianas de Lviv, Ternópil, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Jítomir, Zaporiyia y Dnipro, siendo el mayor ataque en la guerra entre ambos países.