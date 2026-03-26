Avanza la fusión de Volaris y Viva Aerobus; dominarían el 70% del mercado en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Continúa avanzando el proceso para la creación de una nueva aerolínea que, de concretarse, concentraría cerca del 70% del mercado aéreo en México bajo el nombre de Grupo Más Vuelos, esto en medio de la alta demanda rumbo al Mundial de 2026.

Por medio de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los accionistas de Volaris informaron que votaron a favor de la fusión con Viva Aerobus durante una asamblea general extraordinaria realizada este 25 de marzo.

“La asamblea alcanzó un quórum del 93.7%, con el 91.8% del capital social en circulación de la compañía votando a favor de la combinación de negocios propuesta con Grupo Viva Aerobus, sin votos en contra y el resto en abstención”, se lee en el documento.

Según el comunicado enviado a los inversionistas, la aprobación de estas resoluciones por parte de los accionistas representa un paso más para expandirse.

“La compañía continuará trabajando para concretar la transacción, sujeta a las autorizaciones regulatorias y a las condiciones de cierre correspondientes”, sostiene el documento.

Anuncio de la fusión

En noviembre de 2025 se informó que Volaris y Viva Aerobus alcanzaron un acuerdo para formar un grupo mexicano de aerolíneas bajo una estructura de sociedad controladora.

Por medio de un comunicado, se detalló que los Consejos de Administración de ambas compañías aprobaron la transacción por unanimidad, aunque el cierre de la operación aún depende de diversas aprobaciones regulatorias y de la autorización de los accionistas de ambas aerolíneas.

“Se espera que la transacción se complete en 2026. Las acciones de la sociedad controladora continuarán cotizando públicamente en las bolsas de valores de México (BMV) y Nueva York (NYSE)”, señaló el documento.

Las dos aerolíneas mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes y con marcas diferenciadas. En ese momento se expuso que, pese a la creación del grupo, Volaris y Viva seguirán funcionando como aerolíneas separadas de cara a los pasajeros, preservando las opciones de rutas existentes y evitando cambios inmediatos en la experiencia de viaje de los usuarios.

“Se espera que con este nuevo grupo de aerolíneas, Volaris y Viva se beneficiarán de menores costos de propiedad de la flota, mejor acceso a capital y una posición financiera más sólida”, se lee en el comunicado.