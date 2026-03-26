Contra todo pronóstico, Banxico baja la tasa pese a guerra en Medio Oriente y divide a su Junta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de la guerra en Medio Oriente y la escalada de precios en los energéticos, sumado a los niveles de inflación presentados en la primera quincena de marzo, el Banco de México (Banxico) decidió disminuir en 25 puntos base el objetivo de la tasa de interés a un nivel de 6.75%.

Sin embargo, la decisión no fue unánime, la Junta de Gobierno del banco central mexicano se dividió.

Y es que votaron a favor de la decisión la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, así como los subgobernadores José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo.

En tanto, votaron a favor de mantener sin cambios la tasa de interés en un nivel de 7.00% los subgobernadores Galia Borja Gómez y Jonathan Heath.

De hecho, el recorte no fue previsto por los especialistas, los tomó por sorpresa. De acuerdo con la Encuesta Citi, la más importante del sector, se anticipaba seguir con la pausa en los recortes por la guerra en Irán. En febrero, el Banxico detuvo los recortes.

A pesar del recorte, la institución admitió que el impacto que tendrá “el conflicto en Medio Oriente sobre la economía global es incierto y dependerá de su duración e intensidad”.

“Si bien las posibles afectaciones por el conflicto en Medio Oriente son difíciles de anticipar, el entorno de incertidumbre continúa implicando riesgos a la baja”, sostiene Banxico.