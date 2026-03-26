Peso pierde mientras aumenta la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El peso arrancó la jornada con una depreciación de 0.27% y se ubicó alrededor de 17.82 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la noche, se movió en un rango entre 17.76 y 17.86 pesos por billete verde.

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, durante la noche se incrementó la incertidumbre sobre la posibilidad de que Estados Unidos e Irán logren un acuerdo de cese al fuego en el corto plazo.

El mercado empieza a asumir que la guerra no se detendrá pronto y ese cambio de ánimo ya se tradujo en un fortalecimiento del dólar frente a la mayoría de las divisas, incluido el peso.

“En horas recientes han continuado los ataques de Irán contra otros países en la región, mientras que Israel ha realizado ataques contra Irán y Líbano”, sostiene el análisis de Banco Base.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el ejército de Estados Unidos podría estarse preparando para una ofensiva de mayor alcance.

En el escenario más extremo, no se descarta una invasión terrestre o una campaña de bombardeos más amplia.

Además, el presidente Donald Trump aseguró que los negociadores iraníes le están “rogando” alcanzar un acuerdo, y en otra publicación, criticó abiertamente a los países de la OTAN por no apoyar en la situación con Irán, advirtiendo que es algo que Estados Unidos “nunca olvidará”.

Por su parte, Irán rechazó el plan de alto el fuego propuesto por la Unión Americana y presentó su propia contrapropuesta.