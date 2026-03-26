Wall Street sufre su peor día desde que comenzó la guerra con Irán

NUEVA YORK (AP) — Las acciones cayeron con fuerza el jueves y los precios del petróleo subieron, mientras la duda volvió a apoderarse de Wall Street luego de una efímera esperanza sobre un posible fin de la guerra con Irán.

El S&P 500 bajó 1.7% el jueves y se encamina a una quinta semana consecutiva de pérdidas. Eso se remonta a antes de que comenzara la guerra con Irán, y sería su racha de pérdidas más larga de este tipo en casi cuatro años.

El promedio industrial Dow Jones bajó 469 puntos, o 1%, y el compuesto Nasdaq se hundió 2.4% para caer más de 10% por debajo de su máximo histórico establecido a principios de este año. Es una caída tan pronunciada que los inversionistas profesionales tienen un nombre para ella: una “corrección”.

Los mercados bursátiles también se desplomaron en gran parte de Asia y Europa. Son los últimos bandazos de los mercados financieros en una semana que comenzó con grandes esperanzas después de que el presidente Donald Trump dijo que se habían llevado a cabo conversaciones productivas sobre poner fin a la guerra. Pero Irán negó que estuvieran en marcha conversaciones directas y luego desestimó una propuesta de alto el fuego de Estados Unidos que fue entregada a través de Pakistán.

El jueves, los combates continuaron, y miles de soldados estadounidenses más se acercaron a la región. Irán, mientras tanto, endureció su control sobre el crucial Estrecho de Ormuz. Al parecer Irán está cobrando como un peaje para que los petroleros pasen por la estrecha vía fluvial, por la que normalmente pasa una quinta parte del petróleo mundial.

El precio de un barril de crudo Brent subió 4.8% para cerrar en 101.89 dólares. Eso es más que aproximadamente 70 dólares antes de que comenzara la guerra. El crudo estadunidense de referencia subió 4.6 % a 94.48 dólares por barril.

“Mejor que se pongan serios pronto, antes de que sea demasiado tarde”, escribió Trump en su red social sobre los negociadores de Irán, “porque una vez que eso suceda, NO HAY VUELTA ATRÁS, ¡y no será bonito!”

El alza en los precios del petróleo empeoró las preocupaciones sobre la inflación y envió los rendimientos de los bonos del Tesoro al alza.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años saltó a 4.42% desde 4.33% a última hora del miércoles y desde apenas 3.97% antes de que comenzara la guerra. Es un salto significativo para el mercado de bonos, y ya elevado las tasas hipotecarias y otros tipos de préstamos para hogares y empresas.

Un informe el jueves por la mañana dijo que ligeramente más trabajadores estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo la semana pasada, aunque el número sigue siendo bajo en comparación con las cifras históricas.

Un mercado laboral que se desacelera normalmente alentaría a la Reserva Federal a recortar las tasas de interés para impulsar la economía. Pero las esperanzas se han desplomado en Wall Street de un posible recorte de las tasas de interés este año, aunque los operadores llegaron a 2026 pronosticando varios. Eso se debe a que las tasas de interés más bajas conllevan el riesgo de empeorar la inflación, y el aumento en los precios del petróleo ha intensificado esas preocupaciones.

En Wall Street, las acciones tecnológicas fueron los mayores pesos en el mercado.

Meta Platforms cayó 8%, y Alphabet se hundió 3.4% después de que cada una se había mantenido relativamente estable el día anterior, cuando un jurado encontró a Instagram y YouTube responsables en un juicio histórico sobre adicción a las redes sociales.

Las sanciones financieras fueron pequeñas en comparación con las vastas ganancias de las compañías, pero podría anunciar un momento decisivo que invite a más demandas.

Otras acciones de las grandes tecnológicas también cayeron, incluidas bajas de 4.2% para Nvidia y 2% para Amazon. Apple fue una excepción y subió apenas 0.1%.

Commercial Metals cayó 4.7% después de que el fabricante de varilla de refuerzo de acero y otros productos reportó una ganancia más débil para el último trimestre de lo que los analistas esperaban. El CEO Peter Matt dijo que el mal tiempo perjudicó sus operaciones en América del Norte durante el trimestre, pero las condiciones subyacentes del mercado parecían favorables.

En total, el S&P 500 cayó 114,74 puntos a 6.477,16 y está 7.2% por debajo de su máximo histórico establecido hace un par de meses. El promedio industrial Dow Jones bajó 469,38 a 45.960,11, y el compuesto Nasdaq se hundió 521,74 a 21.408,08.

En los mercados bursátiles en el extranjero, el DAX de Alemania perdió 1.5%, el Hang Seng de Hong Kong se hundió 1.9% y el Kospi de Corea del Sur bajó 3.2%. El Nikkei 225 de Japón tuvo una de las pérdidas más leves del mundo, de 0.3%.