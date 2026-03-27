Peso es golpeado por todos los frentes: guerra en Medio Oriente y decisión de Banxico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso inició la jornada con una depreciación de 0.84%, cotizando alrededor de 18.09 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un mínimo de 17.88 y un máximo de 18.10 pesos por dólar.

Para el área de análisis de Grupo Monex, el peso está siendo afectado por la “sorpresiva” decisión del Banco de México de recortar la tasa de interés.

“La sorpresiva decisión de política monetaria de Banxico pesa sobre la moneda local”, sostuvo el análisis.

A esto se suma que, en México, la balanza comercial de febrero mostró un déficit de 463 millones de dólares.

“Lo que implicó una mejora desde la caída de 6.48 mil millones de dólares (mmd) previa, pero incumplió con las previsiones de $1.2 mmd”, señaló Monex.

Este dato quedó por debajo de lo que esperaba el mercado, lo que también resta confianza.

Fortalecimiento del dólar

Por otro lado, el dólar se está fortaleciendo. Esto ocurre en momentos en que los inversionistas reducen su optimismo sobre un posible alto al fuego en Medio Oriente, lo que provoca que busquen refugio en la moneda estadounidense.

“El fortalecimiento del dólar se debe a que persiste el riesgo de presiones inflacionarias a nivel global ante la guerra en Oriente Medio”, remarcó el área de análisis de Banco Base.

En este entorno, pesó más el anuncio del presidente Donald Trump. Informó que pausará la destrucción de infraestructura energética durante un periodo de 10 días, fijando como límite el lunes 6 de abril a las 20:00 horas (tiempo de la costa este de Estados Unidos).

Por su parte, la Guardia Revolucionaria emitió un comunicado en el que expuso que el estrecho de Ormuz está cerrado para cualquier buque vinculado a Israel o Estados Unidos.

Se reportó, incluso, que tres portacontenedores fueron obligados a dar la vuelta bajo amenaza de ser atacados.