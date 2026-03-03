Bolsa Mexicana sufre su peor jornada del año por crisis en Oriente Medio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el pasado 20 de febrero ya había resentido la incertidumbre generada por el operativo que terminó con el abatimiento del narcotraficante Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), este 3 de marzo fue golpeada por el conflicto en Oriente Medio, donde Estados Unidos mantiene un papel protagonista.

De acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, que es su principal indicador bursátil, cerró la jornada con una caída de 3.04%, equivalente a 2,148.49 puntos menos respecto a la sesión del 2 de marzo, para ubicarse en 68,436.26 puntos.

La caída estuvo impulsada principalmente por el desempeño negativo de las empresas mineras, uno de los sectores que suele resentir con mayor intensidad situaciones como los conflictos bélicos.

Entre las emisoras con mayores pérdidas destacó Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea.

El precio de sus acciones pasó de 220.23 a 205.75 pesos por acción, lo que implicó una disminución de 6.92%, equivalente a 15.25 pesos por título.

Dentro del mismo sector, Industrias Peñoles también registró una caída relevante. Sus acciones retrocedieron 6.07%, al descender de 1,044.07 a 976.41 pesos por acción, lo que representó 63.40 pesos menos.

Orbia, una empresa que ha tenido una fuerte relación con Israel

Asimismo, Orbia se ubicó entre las emisoras con pérdidas durante la jornada bursátil. La compañía registró una baja de 5.58%, al moverse de 19.52 a 18.36 pesos por acción, es decir, 1.09 pesos menos.