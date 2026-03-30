Peso intenta recuperarse, pero la guerra en Medio Oriente lo sigue presionando

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso comenzó la sesión con una apreciación de 0.32%, cotizando alrededor de 18.06 pesos por dólar, sin embargo, revirtió su avance conforme avanzaron las horas, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un máximo de 18.16 y un mínimo de 17.98 pesos por billete verde.

La apreciación inicial del peso respondió más a un ajuste técnico; en las últimas tres sesiones de la semana pasada, la moneda mexicana se ubicó como la más depreciada entre sus pares, con una caída acumulada de 2.10%, señaló el área de análisis de Banco Base.

Aún con ese rebote parcial, este lunes el peso se posiciona en el lugar 12 entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar.

Detrás de este comportamiento hay dos factores, por un lado, la creciente aversión al riesgo en los mercados globales ante la guerra en Oriente Medio.

Por otro lado, la decisión del Banco de México de recortar la tasa de interés pese a la presión inflacionaria.

No se le ve fin a la guerra

El comportamiento del dólar también se explica por el repunte en los precios del petróleo.

El crudo Brent alcanzó los 115 dólares por barril, en línea con el endurecimiento del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado con realizar operaciones militares en la isla de Jarg, en Irán, de acuerdo con el análisis de Grupo Monex.

“La semana pasada, Donald Trump extendió el plazo límite para realizar ataques sobre instalaciones energéticas iraníes, lo que, junto con sus comentarios sobre negociaciones de paz positivas, moderaron el sentimiento de aversión al riesgo en el mercado”, sostiene.

Sin embargo, los inversionistas especulativos continúan anticipando que el conflicto podría extenderse hasta finales de abril.

A la par, los inversionistas han comenzado a descartar posibles recortes a la tasa de interés de la Reserva Federal en 2026, lo que fortalece al dólar.