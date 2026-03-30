Sheinbaum reconoce encarecimiento del precio de gasolina; busca acuerdo con empresarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que el encarecimiento del crudo está generando presión sobre los precios de los combustibles, pero aseguró que su administración mantiene negociaciones con los distribuidores, con el fin, de poder llegar a un acuerdo para bajar los precios.

“Estamos trabajando toda esta semana para ver si todavía podemos llegar a un acuerdo voluntario con los gasolineros para reducir más el precio", dijo durante la conferencia matutina.

Sheinbaum descartó riesgos para la estabilidad del país pese a la volatilidad global, principalmente por el conflicto en Irán y las afectaciones de los mercados mundiales. Y aunque lo ha dicho en otros momentos, reiteró, que el peso se mantiene fuerte.

“No hay un problema en la economía mexicana. Las reservas internacionales son históricas y hay recursos suficientes incluso para la inversión privada", enfatizó.

Por otra parte, volvió a defender la política energética de su gobierno al asegurar que el fortalecimiento del sistema de refinación ha sido clave para garantizar el abasto de combustibles.

“Imagínense si todo fuera importado en este contexto internacional. Hoy tenemos mayor soberanía energética”, afirmó.

Hay que recordar que el precio de la gasolina magna se ha mantenido debajo de los 24 pesos por litro, aunque hay que destacar que en la mayoría de las gasolinerías se vende en 23.99, lo cual es un centavo menos al acuerdo. Reconoció que el diésel ha registrado incrementos recientes.