UIF descarta operaciones sospechosas en empresas ligadas al cuñado de AMLO

Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Miguel Dimayuga y especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no identificó operaciones inusuales en las actividades de las empresas “Envíos del Bienestar, S.A. de C.V.” y “Pagos del Bienestar, S.A. de C.V.”, propiedades de Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, tras la información difundida en medios sobre las empresas del cuñado del exmandatario, se llevó a cabo un análisis en sus bases de datos institucionales, bajo los protocolos de revisión financiera que utiliza el Estado para detectar posibles irregularidades, como lavado de dinero.

“Como resultado, a la fecha no se han identificado operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes vinculadas con dichas personas morales. Este ejercicio incluyó la revisión de la información disponible en los sistemas institucionales, así como el cruce de datos conforme a los mecanismos de análisis y seguimiento de la UIF, en el ámbito de sus atribuciones”, se lee en el documento oficial.

En los últimos días se dio a conocer que Gutiérrez Müller constituyó estas empresas en 2021, en pleno auge del gobierno de López Obrador.

Además, en la integración societaria participaron dos empresarios señalados actualmente por el gobierno de los Estados Unidos por esquemas de lavado de dinero mediante triangulación de recursos desde China.

Se trata de Brian Ronald Cleland y Carlos Alberto Grijalva, quienes han reconocido haber blanqueado alrededor de 46 millones de dólares y actualmente se encuentran en espera de sentencia en la Unión Americana.

Aunque hasta ahora ninguna autoridad en ese país ha vinculado directamente a las empresas de Gutiérrez Müller con esas operaciones ilícitas, existe la coincidencia temporal entre las actividades de lavado reconocidas por Cleland y Grijalva y la creación de las compañías en México.