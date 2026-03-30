Variación del peso no representa riesgo para la economía: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Luego de la reacción de los mercados por el conflicto en Irán y la caída de los indicadores en Wall Street, así como las variaciones en el mercado petrolero y las fluctuaciones del tipo de cambio, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esto no representa un riesgo para la economía, pues esto, dijo depende de factores internaciones y no de una decisión interna de política monetaria.

“Lo que pasa a nivel internacional está impactando todas las monedas del mundo, desde el dólar hasta el yen”, señaló.

Sheinbaum Pardo explicó que el contexto global ha generado presiones en diversas economías, incluidas potencias como Japón. Y admitió que el encarecimiento del crudo sí ha tenido efectos en los precios de los combustibles.

La mandataria desestimó que esto esté relacionado con la decisión de la semana pasada del Banco de México (Banxico) de reducir la tasa de interés. Aunque hay que recordar que esta decisión no fue unánime. Votaron a favor de la decisión la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, así como los subgobernadores José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo.

En tanto, votaron a favor de mantener sin cambios la tasa de interés en un nivel de 7.00% los subgobernadores Galia Borja Gómez y Jonathan Heath.

La decisión no fue prevista por los especialistas, los tomó por sorpresa. De acuerdo con la Encuesta Citi, la más importante del sector, se anticipaba seguir con la pausa en los recortes por la guerra en Irán. En febrero, el Banxico detuvo los recortes.

A pesar del recorte, la institución admitió que el impacto que tendrá “el conflicto en Medio Oriente sobre la economía global es incierto y dependerá de su duración e intensidad”.