Derrame de crudo en el Golfo y cambio de hábitos hunden a pescaderías; reportan caída de hasta 40%

Residuos de petróleo en costas del Golfo de México . Foto: AP / Félix Márquez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Semana Santa de 2026 se reporta una caída en las ventas de pescados y mariscos del país de hasta 40% a comparación del volumen que se vendía hace una década, situación impulsada por el cambio en los hábitos de consumo de los mexicanos y el impacto del derrame de crudo en el Golfo de México, de acuerdo con el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (CONCOMERCIO).

Derivado de la publicación de un análisis del sector, la organización identificó que, en la última década, los mexicanos han ido abandonando la práctica de la vigilia, una tradición que durante años sostuvo la demanda de pescados y mariscos en la temporada de Cuaresma.

Previo a este cambio, los diferentes eslabones de la cadena pesquera del país, desde productores hasta comercializadores, esperaban la llegada de la Semana Santa, pues en esta estación, las ventas aumentaban entre 40 y 60% respecto a un día normal.

En tan sólo siete días, se concentraba hasta el 20% del consumo anual de pescados y mariscos.

“Décadas atrás, un gran porcentaje de las familias mexicanas definían con antelación los alimentos que iban a preparar durante los días santos para preservar la vigilia; los principales platillos eran mojarras fritas, romeritos, filetes de pescado empanizado así como cocteles de camarón y caldo de mariscos”, expuso el presidente de CONCOMERCIO, Gerardo López Becerra.

El análisis de la organización sostiene que, pese a que México cuenta con una infraestructura pesquera relevante (con más de 11 mil kilómetros de litoral y actividad acuícola en 23 de las 32 entidades), el consumo interno de estos productos sigue siendo limitado.

“Sin embargo, hoy en día las pescaderías reportan que mientras años atrás se surtían con hasta 100 kilos de camarón para atender la demanda de Semana Santa, hoy en día adquieren por mucho 60 kilogramos, con el alto riesgo de que se les quede mercancía y les representa severas pérdidas económicas”, señaló López Becerra.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), existen más de dos mil establecimientos comerciales del ramo pesquero a lo largo del país, en los que se ofertan, en promedio por temporada, alrededor de 65 especies de pescados y mariscos.

Derrame en el Golfo

A este cambio en el consumo se suma el derrame de crudo en el Golfo de México, reportado en las últimas semanas y que, hasta ahora, continúa activo.

De acuerdo con organizaciones civiles y ambientales, que han analizado información pública, imágenes satelitales y registros operativos en la zona, el incidente habría comenzado en febrero y tendría su origen en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Hasta el momento, Pemex no ha confirmado estos señalamientos y ha sostenido que el fenómeno observado está relacionado con la presencia de chapopoteras, es decir, emanaciones naturales de hidrocarburos.