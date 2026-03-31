GAP apuesta por inversión de 52 mil millones de pesos para modernizar aeropuertos hasta 2029

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas del periodo vacacional de Semana Santa y a poco más de dos meses del arranque del Mundial, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que mantiene su apuesta de inversión hacia 2029 para preparar a sus 12 aeropuertos en México ante un incremento en el flujo de pasajeros. El monto comprometido asciende a 52 mil millones de pesos.

De acuerdo con la compañía, esta cifra forma parte de su plan quinquenal de inversión, específicamente en el periodo 2025-2029.

El objetivo, según el documento corporativo, es continuar con la modernización y expansión de la infraestructura aeroportuaria para enfrentar el aumento a la demanda de viajeros, reducir tiempos de espera y mejorar la operación en terminales que ya muestran signos de saturación en temporadas altas.

El monto se suma a los poco más de 32 mil millones de pesos que GAP ya destinó entre 2020 y 2024 para fortalecer su red aeroportuaria.

“Para quienes planean viajar en estas fechas, esto se traduce en mejores tiempos de acceso, mayor disponibilidad de espacios, procesos más rápidos en filtros de seguridad y migración, así como una oferta más amplia de servicios dentro de las terminales”, señaló el documento de la compañía.

Mejoras durante 2020 y 2024

El plan de inversión de GAP detalla las principales obras ejecutadas entre 2020 y 2024. Por ejemplo, en el aeropuerto de Guadalajara se contempló la construcción de una segunda pista de 3,538 metros, la duplicación de la capacidad del estacionamiento y la renovación del edificio terminal con una ampliación de 26,000 metros cuadrados.

A esto se suma la edificación de 45 nuevos hangares, un complejo de usos mixtos de más de 44,000 metros cuadrados, un hotel de 180 habitaciones, dos edificios de oficinas y la incorporación de nuevos espacios comerciales por 5,700 metros cuadrados.

En Tijuana, los trabajos se enfocaron en el crecimiento de la terminal hasta alcanzar 72,297 metros cuadrados, incluyendo un nuevo edificio procesador de 44,000 metros cuadrados. También se amplió la plataforma de aeronaves, duplicando su capacidad, y se agregaron mil espacios adicionales de estacionamiento, en respuesta al dinamismo de esta frontera aérea.

Para el caso de Los Cabos, el énfasis estuvo en la ampliación de edificios terminales en 12,000 metros cuadrados, un aumento de 60% en el área comercial, clave para los ingresos no aeronáuticos, y la adquisición de 60 hectáreas destinadas a futuras expansiones.

En Puerto Vallarta, las intervenciones incluyeron una nueva plataforma de aeronaves con 40% más capacidad, la implementación de filtros de migración autónoma en llegadas internacionales y el inicio de la construcción de un nuevo edificio terminal.