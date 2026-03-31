Gasolineros sí apoyan el tope de precios al diésel; Onexpo respalda medidas de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) confirmó que respalda el plan del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo para establecer un tope al precio del diésel.

Proceso consultó a la principal organización de gasolineros del país, la cual reiteró que el “sector ha suscrito las medidas de economía social” impulsadas por el gobierno federal, con el objetivo de contener el impacto en los consumidores ante el alza de precios derivada de la guerra en Medio Oriente.

Es decir, se trata de acuerdos voluntarios en los que los empresarios aceptan limitar sus precios para evitar mayores afectaciones a la población.

“El propuesto para diésel ha tenido la especial circunstancia de los efectos de la guerra en los mercados de hidrocarburos (...) Onexpo está de acuerdo en apoyar las medidas de economía social que impulsa el gobierno”, señaló la organización.

No obstante, Onexpo también expuso que solicitó al gobierno federal considerar la viabilidad financiera de los topes propuestos. Lo que implica que los precios fijados deben permitir a los gasolineros cubrir sus costos y mantener la operación.

En ese sentido, el organismo adelantó que la próxima semana sostendrá una reunión con autoridades federales para revisar aspectos técnicos del mercado del diésel.

La organización recordó además que ya participó en la suscripción del acuerdo para la gasolina magna, el cual fue renovado recientemente por un periodo adicional de seis meses, manteniendo el esquema de control voluntario de precios.

Este 26 de marzo, la presidenta Sheinbaum informó que los gasolineros aceptaron un tope voluntario de 28.50 pesos por litro para el diésel. Sin embargo, reconoció que el nivel aún genera inconformidad dentro del sector.

“Es muy alto, hay que seguir bajándolo”, sostuvo.

En tanto, el 31 de marzo, Bloomberg Línea reportó que algunos gasolineros han decidido no adherirse al acuerdo, al considerar que el tope establecido no resulta viable frente al incremento en los costos internacionales del petróleo.